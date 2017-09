Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Image Sociale Image Sociale

Vous le connaissiez peut-être grâce à son blog. Vous le suivrez désormais en tant que vidéaste ! André Gunthert, qui est maître de conférence à l’École des hautes études en sciences sociales, a en effet décidé d’alimenter plus souvent sa chaîne YouTube en lançant sa première rubrique, baptisée Les Petits Cours de l’Image Sociale. Et pour l’inaugurer, c’est le célèbre fond d’écran de Windows XP qui est à l’honneur.

Le spécialiste de l’histoire de la photographie s’interroge : le fond d’écran de Windows XP est volontiers décrit comme l’image la plus vue au monde. Mais cette présentation hyperbolique rend-elle justice à la nature particulière de cette photo ? La vidéo s’efforce d’y répondre. Pour l’heure, la rubrique ne comporte qu’une seule vidéo ; il ne reste plus qu’à s’abonner pour savoir quand la prochaine sera là.

Herodot’com Herodot’com

La révolution russe de 1917 vous intéresse ? Vous avez une attirance pour l’univers des pirates ? La période des croisades vous fascine ? Bravo, la chaîne Herodot’com est clairement faite pour vous ! Animée par Frédéric, elle se concentre, vous l’aurez compris, sur l’histoire avec le même objectif que d’autres vidéastes : faire de la vulgarisation en étant le plus exact possible.

Relativement jeune, la chaîne compte déjà un contenu plutôt fourni et l’on ne peut pas dire que l’auteur ne creuse pas ses sujets : sur la révolution russe par exemple, quatre vidéos successives reviennent sur cet épisode. Sur les croisades ? Une dizaine de vidéos ! Il arrive aussi que Herodot’com produise des vidéos bonus sur les sujets qu’il traite, par exemple pour expliquer sa méthode de travail.

Calidoscope Calidoscope

Les chaînes publiant des vidéos sur des classements en tout genre rencontrent un certain succès sur YouTube. C’est sur ce créneau que Calie Brillaud, la propriétaire de la chaîne, baptisée Calidoscope, s’est positionnée au départ avec des tops les moyens de transport du futur, les partis politiques improbables ou encore les mots communs issus de la mythologie.

Depuis, l’intéressé a un bousculé ses habitudes en lançant un nouveau format, First, qui propose au public de collaborer avec la vidéaste pour créer un épisode en commun sur un sujet (le café, la barbe, le PC). Plus récemment, elle a annoncé la mise de côté des tops 5 pour se consacrer à de nouveaux projets : elle a ainsi lancé deux nouvelles vidéos dédiées au peuple Kanak et à l’avortement dans le monde.

Les Petits Aventuriers Les Petits Aventuriers

Qui a dit que les vidéossur YouTube ne devaient s’adresser qu’aux adolescents et aux adultes ? Certainement pas Clém ! Si vous avez envie de proposer un peu autre chose à votre progéniture que des dessins animés ou des comptines tournant en boucle pendant dix heures, peut-être devriez-vous jeter un œil sur la chaîne Les Petits Aventuriers, qui se propose de dépayser les enfants.

Le projet est né lorsqu’elle et son amie ont visité la forêt de Redwood aux États-Unis. Elles ont eu l’idée de tourner une vidéo pour les petits neveux de Clem en leur faisant croire qu’elle avait rétrécie en pleine forêt, à cause d’un magicien… un prétexte pour leur raconter la particularité de cette forêt. Le concept les ayant enthousiasmées, elles ont prolongé l’expérience avec une websérie sur YouTube.

Nart Nart

Apprendre à reconnaître le style de Klimt, comprendre la carrière artistique de Dalí, voyager dans une peinture de Bacon, parler de la représentation du sexe dans l’art. Voilà ce que vous allez trouver sur la chaîne de Nath, Nart. Deux grands formats sont proposés sur la chaîne : le premier est consacré à un peintre (Trois Coups de Pinceau) tandis que le second traite d’une thématique plus générale.

Vous voulez quelques exemples ? Pokémon Go et le street art, le réalisme, les artistes féministes, l’expressionnisme et la peur ou encore l’art contemporain. Des vidéos consacrées à des expositions sont aussi de la partie ainsi que quelques contenus qui sortent un peu de sa ligne éditoriale. Avec tout ça, vous pourrez briller en soirée dès qu’un sujet artistique surgira dans la conversation !

Vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied ?

Sachez qu’en août, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Les Parasites (courts-métrages), Et tout le monde s’en fout (culture générale), French Food Porn (cuisine), L’Émifion (sexualité) et Nexus VI (science-fiction). Si aucune ne vous plait, vous pouvez également consulter nos sélections pour les mois de juin, et juillet. et août.