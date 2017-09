Vidéo : Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké : revivez 30 ans de films Ghibli en 9 minutes Julien Lausson - il y a 1 minute Pop culture

Une vidéo montée par la chaîne YouTube Burger Fiction retrace trente ans d'évolution graphique du studio Ghibli... en moins de 10 minutes.

Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Le vent se lève, Le Tombeau des lucioles ou encore Le Château dans le ciel : chez Numerama, on aime particulièrement ce que produit le studio Ghibli.

Chaque film ou presque est un chef d’œuvre et mérite d’être vu. Même lorsqu’il ne s’agit que d’une courte animation, comme cet antique rouleau nippon du 12e siècle prenant vie sous nos yeux.

Le style Ghibli, c’est d’abord une ambiance particulière. Mais au-delà de l’atmosphère qui se dégage des films du studio nippon, il y a aussi un trait qui plaît et séduit jusqu’en occident : on se souvient par exemple de cette fausse bande-annonce d’un Zelda à la sauce Ghibli ou de ce court-métrage, Celles et Ceux des Cimes et Cieux, réalisé par un animateur français très talentueux.

Cela fait maintenant plus de trente ans que Ghibli existe et nous transporte dans des univers merveilleux. Hélas, son principal artisan, Hayao Miyazaki, cessera un jour la réalisation, au vu de son âge déjà bien avancé.

En attendant ce jour, pourquoi ne pas regarder la petite rétrospective concoctée par Burger Fiction ? Elle permet de voir l’évolution graphique du studio depuis ses débuts. Et de (re)découvrir ses plus grands classiques (doublés en anglais).