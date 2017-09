Comme beaucoup d'Américains, le réalisateur de publicité Adam Reid est désespéré de son nouveau président, Donald Trump. En conséquence, il a imaginé une série d'animation dont les héros seraient les anciens président et vice-président, Barack Obama et Joe Biden. Le projet de pilote est déjà financé sur Kickstarter.

Si l’alt-right a trouvé son héros en Donald Trump, de nombreux Américains semblent de plus en plus déprimés à l’idée de vivre encore un peu plus de trois ans sous une telle présidence.

Ces inquiétudes pour l’avenir de leur pays les poussent à la nostalgie du précédent couple présidentiel. Non pas les époux Obama, mais bien Barack Obama et Joe Biden, la bromance présidentielle qui a été à la tête du pays de l’Oncle Sam pendant huit années.

Une nostalgie qui va loin, puisqu’elle a poussé le scénariste et réalisateur Adam Reid à se pencher sur un concept de série animée imaginant les deux démocrates en explorateurs du continuum espace temps.

Barry & Joe voyagent dans le temps

Présenté comme la rencontre entre Code Quantum et différentes séries ringardes des années 80 et l’inévitable Rick & Morty, la série devrait se dérouler juste après l’entrée en fonction de Donald Trump. L’ancien duo présidentiel s’y retrouve escorté dans un labo secret où travaillent les meilleurs scientifiques de la planète (et Elon Musk).

Ils vont ainsi expérimenter le voyage et se retrouver dans leurs corps plus jeunes. Aidés par Neil deGrasse Tyson, un scientifique apparaissant sous la forme d’un être en réalité augmentée que seuls les deux hommes politiques peuvent voir, ils vont ainsi devoir se retrouver pour faire équipe et changer l’Histoire pour le meilleur.

Leur ennemi principal devrait être l’actuel président des États-Unis, même s’il est d’ores et déjà précisé que son visage n’apparaitra pas dans le show, à l’image du Docteur Gang dans la série Inspecteur Gadget.

Un pilote à financer pour avoir une idée du format

La page Kickstarter du projet ne dévoile pour l’instant qu’une note d’intention vidéo, un descriptif du projet et quelques visuels assez barrés. Adam Reid ne demande pour l’instant qu’à financer un prologue ainsi qu’un mini-épisode pilote afin de présenter un projet abouti à des producteurs. La somme récoltée couvrira les frais nécessaires pour la création de storyboards, l’animation et le son (aussi bien les bruitages que le doublage).

Mais il semblerait que, passé la blague d’avoir un ancien chef d’État et son vice-président en tête d’affiche d’une série animée, le projet se montre ambitieux, puisqu’il repose sur une véritable volonté de proposer par la suite le pilote produit par les backers de Kickstarter à des circuits de production plus conventionnels. Et le pari devrait être relevé haut la main puisque la somme demandé est déjà atteinte, avec plus de 100 000$ récoltés.

Le pilote de Barry & Joe devrait donc voir le jour, même si aucune date de diffusion n’a été annoncée. Adam Reid attendra sûrement des retours de chaînes ou de sociétés de production avant de relancer le buzz sur internet. En revanche, les récompenses pour les personnes ayant soutenu le projet commenceront à être envoyées dès octobre 2017 — vous pouvez d’ailleurs encore soutenir l’initiative.