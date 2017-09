Après une saison 2 qui avait déçu le public mais surtout la chaîne, le retour de True Detective pour une 3e saison était incertain. La chaîne américaine vient de confirmer la mise en route du projet, avec l'acteur oscarisé Mahershala Ali dans le rôle principal, et un retour assumé aux sources qui ont fait le succès de sa première saison.

L’été d’HBO a été radieux en terme d’audience grâce à la septième et pénultième saison de Game of Thrones, et sa rentrée s’annonce toute aussi réussie grâce à l’arrivée de The Deuce, la nouvelle série mafieuse de David Simon (The Wire) et du romancier George Pelecanos (Blanc comme neige).

Parmi les précédents succès de la chaîne câblée, l’un était devenu très discret : True Detective. Après une première saison qui avait rencontré un énorme succès critique et public, notamment grâce aux performances de Matthew McConaughey et Woody Harrelson, le seconde saison au casting de renom –Colin Farrell, Rachel McAdams… — avait été accueillie de manière plutôt glaciale, malgré certaines qualités.

Une saison 3 est donc pendant longtemps restée incertaine… jusqu’à ce jeudi 31 août, date à laquelle HBO a validé le projet de Nic Pizzolatto.

Mahershala Ali enquête dans les Ozarks

True Detective reviendra donc bien pour une troisième saison, qui reviendra à l’ambiance poisseuse de l’Amérique profonde puisqu’elle se déroulera dans les Ozarks, une région montagneuse à cheval sur quatre États différents, au cœur des États-Unis. La saison 2 avait notamment été très critiquée pour le lieu où se déroulait l’action : un Los Angeles sombre, certes, mais moins mystique que le bayou de Louisiane.

Pour cette nouvelle saison, c’est Mahershala Ali, l’acteur oscarisé pour Moonlight et que l’on a pu croiser dans House of Cards, qui tiendra la tête d’affiche dans le rôle de Wayne Hays, un détective de la police d’État du nord-ouest de l’Arkansas. Un pitch a d’ores et déjà été dévoilé : « La prochaine saison de True Détective raconte l’histoire d’un crime macabre au coeur des Ozarks, un mystère qui s’accroît sur des décennies et s’organise en trois périodes distinctes. »

À la barre, on retrouvera le créateur et showrunner Nic Pizzalatto, qui écrira seul l’ensemble de la série, mis à part l’épisode 4 qui sera co-écrit par David Milch (Deadwood, Luck). Côté réalisation, Pizzalatto partagera la caméra avec Jeremy Saulnier (Green Room) et se dit « extrêmement excité à l’idée de travailler avec des artistes du niveau de Mahershala et Jeremy. »

La série pourra-t-elle redevenir un évènement pour HBO, en retrouvant l’ambiance unique qui avait fasciné tant de spectateurs en replongeant au plus profond de l’Amérique ? Espérons tout de même que cette troisième saison ne souffre pas de la comparaison avec Ozark, la récente série Netflix. Aucune date de sortie n’a été pour l’instant communiquée.