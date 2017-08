Dans le cadre du Force Friday II, Disney et Lucasfilm vont réaliser un vieux fantasme des fans : faire voler un Imperial Star Destroyer au-dessus de la Tour Eiffel. Merci la réalité augmentée.

La fin d’année sera assurément aux couleurs de Star Wars entre le lancement de Star Wars Battlefront II sur PS4, Xbox One et PC (le 17 novembre) et la sortie en salle de Star Wars : Les Derniers Jedi (le 13 décembre).

En attendant, Disney et Lucasfilm préparent le terrain avec l’événement Force Friday II, qui lèvera le voile sur plusieurs produits de merchandising ce vendredi 1er septembre. On découvrira notamment le plus gros set LEGO jamais conçu : un Faucon Millénium à l’échelle des figurines, composé de plus de 7 500 pièces (et à 800 euros).

Mais ce qui nous intéresse le plus est sans conteste la campagne en réalité augmentée qui sera organisée pour l’illustrer.

Star Wars se met à la réalité augmentée

Selon les informations d’Entertainment Weekly, une vingtaine de lieux clefs dans le monde seront effectivement le théâtre d’un outil promotionnel faisant appel à la technologie de réalité augmentée.

En se rendant à l’un des endroits concernés armé de votre smartphone et de l’application Star Wars installée dessus, on fera apparaître un Imperial Star Destroyer et sa horde de chasseurs Tie en pointant l’un des lieux concernés. En France, il faudra aller à la Tour Eiffel pour réaliser ce vieux fantasme.

Les autres points géographiques incluent notamment Central Park (New York), le parc Yoyogi (Tokyo) et la CN Tower (Canada).

Cette campagne s’accompagne par ailleurs d’une chasse aux trésors centrée sur Star Wars : Les Derniers Jedi, elle aussi basée sur la réalité augmentée et se déroulant du 1er au 3 septembre. Cette fois, il est question d’aller dans des enseignes partenaires pour débloquer des personnages en scannant des visuels via l’application Star Wars et la fonctionnalité Find the Force. On pourra en profiter pour faire des photos et des vidéos aux côtés des héros du film, et bien évidemment les partager avec ses amis sur les réseaux sociaux.