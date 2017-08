Numerama n'est jamais avare avec vous et vous propose une nouvelle fois un concours, cette fois-ci pour gagner 8 Blu-ray du film Life.

La vie extraterrestre n’aura bientôt plus de secrets pour vous grâce à Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds, réunis dans ce film de science-fiction qui devrait en faire frissonner plus d’un.

Pour fêter la sortie en Blu-Ray de Life, réalisé par Daniel Espinosa, nous vous proposons de participer à un petit concours.

Pour gagner l’un des 8 Blu-Ray du film Life en jeu sur Twitter, il vous suffit de partager la publication ci-dessus, et de suivre les comptes de @Numerama et de @SPHEFR. Et pour doubler vos chances de gagner, remplissez également notre questionnaire ci-dessous, où 4 autres Blu-ray sont à gagner ! Bonne chance à tous !

Chargement en cours…