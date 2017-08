C'était une volonté posthume de Terry Pratchett : la destruction de ses manuscrits inachevés s'est tenue lors d'une foire, plus de deux ans après sa disparition. Le disque dur qui hébergeait les ébauches de l'écrivain britannique a été passé au rouleau-compresseur, détruisant ainsi définitivement les projets abandonnées et incomplets du romancier.

Non loin de Child Okeford, lors de la Great Dorset Steam Fair, une foire rurale célébrant les machines à vapeur et l’histoire agricole du Royaume-Uni, que devant des spectateurs au rendez-vous, le disque dur de Terry Pratchett a été écrasé par un rouleau compresseur. Conformément à la volonté posthume de l’auteur disparu en mars 2015, l’ensemble de ses manuscrits inachevés a été détruit de manière irréversible.

Véritable attraction de la foire, la destruction de ce disque dur a attiré des lecteurs de l’écrivain anglais, acteur phare d’une fantasy humoristique et littéraire, dont l’univers le plus connu reste celui du Disque-monde. Le support qui contenait des ébauches, des romans oubliés et des oeuvres inachevés s’est retrouvé pulvérisé sous l’immense rouleau à vapeur, privant ses lecteurs de ces travaux que l’écrivain voulait garder secrets.

There goes the browsing history… Many thanks to @steamfair. Soon to be on display at @SalisburyMuseum in September https://t.co/Di8tvTO4Hi pic.twitter.com/onGGWLDYL4

— Terry Pratchett (@terryandrob) August 25, 2017