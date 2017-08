C'est fait : ce week-end, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS a battu Dota 2 le temps d'un pic de joueurs connectés en même temps.

Ce week-end a eu lieu le soi-disant combat de boxe du siècle entre Mayweather et Conor McGregor et il n’y a pas eu de surprise sur le nom du gagnant. Sur Steam, en revanche, il y a eu un gros coup de tonnerre : PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS s’est effectivement permis de réunir l’espace d’un instant plus de joueurs que Dota 2, le titre en théorie intouchable de Valve. C’est une performance notable à ajouter aux faits d’armes du battle royale game qui fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines. En tout, ce sont plus de 800 000 fans qui ont profité des vertus du jeu proposé en accès anticipé depuis le mois de mars dernier.

800 000

Dans l’histoire de Steam, seuls trois jeux ont réussi à rassembler plus de 800 000 personnes simultanément : PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, donc, et les épouvantails Counter-Strike : Global Offensive et Dota 2. Plus concrètement, au même moment, ils ont été jusque 877 844 à jouer au titre, contre 838 519 pour le MOBA de Valve et 538 211 pour CS:GO. Une prouesse que n’a pas manqué de souligner le compte Twitter du phénomène, par fierté et joie de parvenir à bousculer l’ordre établi. On notera toutefois que cette bonne nouvelle a mis les serveurs à genou.

#1 on @steam_games ! Thank you all, once again, for the continuing support you are showing the #PUBG team <3 pic.twitter.com/aBPkP5O2Qg — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) August 27, 2017

On ne pourra pas dire qu’on ne l’avait pas vu venir, ce PLAYERUNKNOW’S BATTLEGROUNDS. Il y a quelques jours, le jeu de survie s’était déjà fendu d’avoir fait mieux que Counter-Strike : Global Offensive. S’il n’est pas encore formellement disponible, il bénéficie déjà d’une popularité immense, préfigurant un succès qui devrait se pérenniser dans les mois à venir, surtout avec une version Xbox One qui arrive.