L'enseigne Target a peut-être gâché l'une des futures surprises de Bethesda : un jeu vidéo basé sur l'univers Game of Thrones.

Alors que la septième saison de Game of Thrones s’est achevée hier soir sur la chaîne américaine HBO, une rumeur pourrait conduire à une prolongation du plaisir avec un clavier et une souris dans les mains. Nul doute que, vu la popularité de la marque, les adaptations diverses et variées finiront par se multiplier à mesure que nous approcherons de la fin de la série (huit saisons au programme) puis une fois qu’elle sera terminée. Un membre du forum NeoGAF est d’ailleurs récemment tombé sur une fiche produit enregistrée sur le site internet de l’enseigne de ventes Target. Son nom de code ? Bethesda : Game of Thrones.

L’évidence même

On peut bien évidemment sortir les pincettes de rigueur, même si cette indiscrétion ne manquera pas d’enflammer la toile. Bethesda, qui a deux gros projets encore mystérieux en préparation, ne se loupe plus depuis des années et, surtout, peut se targuer d’avoir donné naissance à une franchise très bien ancrée dans le genre RPG et l’esprit des joueurs : The Elder Scrolls, dont les mécaniques siéraient bien à GOT.

Imaginer simplement un Skyrim avec une skin de Game of Thrones suffirait à donner envie aux fans de Daenerys et consorts — sachant qu’il y a déjà des dragons dans Skyrim. En tout cas, on peut s’attendre à une expérience en monde ouvert et orientée action. Et à une annonce l’année prochaine, pendant une conférence organisée dans le cadre de l’E3 2018 ?

On rappellera que Telltale Games a déjà lancé un jeu vidéo estampillé Game of Thrones prenant la forme d’un jeu d’aventure narratif dont on attend désormais la saison 2 (elle a été confirmée depuis un moment). Autant dire que les aficionados ne seront jamais rassasiés.