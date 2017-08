Relic Entertainment est en train de travailler sur une relique : la saga Age of Empires va avoir le droit à un quatrième opus.

On craignait de la voir disparaître après la version free-to-play de luxe, Online, mais la série Age of Empires n’avait pas dit son dernier mot ! Il faut dire que si le dernier vrai opus commence à dater, la série Age of Empires conserve tout de même une place particulière dans le cœur de nombreux joueurs.

Bonne nouvelle, Age of Empires IV est en cours de développement, un court trailer a été publié pendant la Gamescom. Aucune date de disponibilité, aucun gameplay, le trailer ci-dessus reprend des images des précédentes éditions. Il faudra donc patienter.

Les précédents opus vont avoir un coup de lifting

Ce projet est différent de : Age of Empires : Definitive Edition. Ce dernier est un remaster du jeu original annoncé à l’E3.

Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, nous avons également appris que les versions remaster d’Age of Empires 2 et 3 sont en cours de développement.