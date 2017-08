Après Rogue One et Han Solo, Lucasfilm tient visiblement son troisième projet de spin off Star Wars. Il s'agirait d'un film consacré à Obi-Wan Kenobi, que Stephen Daldry devrait écrire et, peut-être, réaliser.

Depuis que Disney a repris les rênes de la saga Star Wars, initiée à l’origine en totale indépendance des studios par George Lucas, le rythme est simple : un film de la saga principale une année, un spin off la suivante, et on recommence. Après Star Wars VII, il y a eu Rogue One. Après Star Wars VIII, il y aura Han Solo. Et après Star Wars IX, il devrait y avoir Obi-Wan.

C’est en tout cas ce que rapporte The Hollywood Reporter : leurs sources les auraient informés de la mise en chantier d’un projet de film consacré au maître jedi Obi-Wan Kenobi. Le réalisateur Stephen Daldry (The Crown) serait actuellement en discussion pour écrire le script et commencer à superviser le développement.

« Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir »

Réalisateur nommé aux Oscars pour Billy Elliot et The Hours, l’arrivée de Stephen Daldry dans le giron de l’univers Star Wars a de quoi surprendre, mais reste cohérente par rapport au dernier réalisateur engagé par Lucasfilm : Ron Howard. Ce dernier est actuellement en train de finir le tournage du spin off Han Solo, qui aura fait grand bruit pour ses problèmes de production.

Le projet de film Obi Wan, s’il n’a jamais été officialisé, était dans toutes les têtes depuis la participation d’Ewan McGregor à Star Wars VII — en prêtant sa voix aux visions de Rey. L’acteur écossais, qui a interprété le maître d’Anakin Skywalker durant toute la prélogie, s’était montré motivé à l’idée d’un projet consacré à son personnage, également incarné par Alec Guinness dans la trilogie originale.

Nul doute que McGregor devrait revenir dans ce spin off, l’acteur ayant l’âge parfait pour pouvoir incarner un Kenobi solitaire sur Tatooine, dans sa période d’exil entre les épisodes III et IV. Il faudra attendre l’annonce officielle de Lucasfilm et Disney pour confirmer la bonne mise en œuvre du projet, logiquement attendu pour 2020.