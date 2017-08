Neil Gaiman continue son exploration du vaste monde de l'audiovisuel en adaptant son premier roman, Good Omens, co-écrit avec le maître Terry Pratchett, pour Amazon Prime. La série vient tout juste de trouver ses deux têtes affiches.

Après avoir vu son roman American Gods adapté à la télévision par Bryan Fuller et Michael Green sur Starz, c’est une autre œuvre de Neil Gaiman (et Terry Pratchett) qui s’apprête à débarquer sur le petit écran.

Il s’agit de Good Omens — De bons présages, publié en français chez J’ai Lu —, un roman post-apocalyptique et humoristique se déroulant en 2018 (tiens donc) et racontant la lutte d’un ange, Aziraphale, et d’un démon, Crowley, face à l’arrivée de la fin des temps et la naissance du fils du diable.

Publié en février 1995, le roman a fait très vite l’objet d’un projet d’adaptation audiovisuelle, passant d’une version cinéma, pensée à l’origine par Terry Gilliam, à un format mini-série plus télévisuel, avant d’atterrir chez Amazon Prime et BBC Studios en janvier dernier.

Un casting très british

Quelques mois de pré-production plus tard, le show semble avoir trouvé ses deux stars principales : Michael Sheen (Master of Sex, Frost/Nixon) incarnera l’ange Aziraphale, tandis que David Tennant (Doctor Who, Jessica Jones) interprétera le démon Crowley.

Un bien joli casting local pour cette adaptation confiée aux mains de Neil Gaiman lui-même, qui écrira les six épisodes d’une heure chacun. L’œuvre de Terry Pratchett, disparu le 12 mars 2015, est donc entre de bonnes mains.

La série devrait débarquer en 2018, pour une parfaite synchronisation avec son intrigue, sur le service Prime Video d’Amazon — ou l’on peut retrouver, en France, la série American Gods — mais également sur la BBC pour le public anglais.