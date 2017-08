Cette semaine uniquement, Udemy propose certains de ses cours à 10 € seulement à l'occasion des soldes de la rentrée du 21 au 31 août. Une aubaine pour développer des compétences ou en approfondir certaines à moindre frais.

Si vous voulez approfondir vos compétences en langage de programmation, en marketing, en création graphique ou encore sur les plateformes mobiles en général, vous pouvez faire le tour des cours disponibles sur la plateforme et découvrir les extraits gratuits afin de faire vos choix. Voici une sélection de cours en promotion.

Développeur Web

Ce cours est le meilleur ami de celles et ceux qui veulent apprendre le métier de développeur web et ce, de A à Z. Grâce à lui, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, PHP, MySQL ou encore le CMS WordPress n’auront plus aucun secret pour vous. Il s’agit d’une formation avec mise en pratique visant à la création de sites et applications web avec pour but, pourquoi pas, de gagner de l’argent via vos nouvelles compétences.

Unity3D

Pour beaucoup, créer un jeu vidéo est un rêve d’enfant. Grâce à ce cours de 44 heures, il peut devenir réalité en apprenant comment développer un jeu vidéo de A à Z via le moteur Unity3D (en langage C#). Il comprend : la maîtrise du développement 2D et 3D, l’apprentissage du développement sur mobile (Android) et la monétisation (distribution sur Googe Play et gestion des données utilisateurs).

iOS 11

Vous êtes branchés Apple et avez envie d’investir l’App Store avec une application optimisée iOS 11, le prochain OS mobile d’Apple ? Ce cours est fait pour vous. Grâce à ses modules, vous saurez comment maîtriser le langage Swift 4 et les fonctionnalités à venir d’iOS 11 (exemple : le drag-and-drop). À noter que ce cours n’est pour le moment qu’une préversion (de nouvelles sessions seront ajoutées) et qu’il faut se prémunir d’un Mac avec macOS Sierra ou High Sierra pour en profiter.

Marketing et réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus un outil de communication essentiel à maitriser pour réussir sa communication d’aujourd’hui et de demain. Ce module d’un peu plus de onze heures offre la possibilité de comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux afin de les utiliser à bon escient en fonction de la stratégie marketing que le cours vous aidera à définir. Il comprend des guides complets pour Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, WordPress et Mailjet. Et aussi des quizz.

Hacking Ethique

Vous voulez vous protéger contre les cyberattaques ? Eh bien ce cours vous servira à apprendre les bases de la sécurité informatique en compagnie de Michel Kartner, consultant dans le domaine. Il permet notamment de comprendre les méthodes et outils utilisés par les hackers afin de mieux s’en défendre. Avec lui, vous saurez comment sécuriser des systèmes informatiques, des réseaux et des sites web, ainsi que détecter des failles pour les corriger.

