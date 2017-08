L'attente est terminée : la version remasterisée du cultissime StarCraft sort aujourd'hui. Encore quelques heures de patience néanmoins.

Vous ne saviez pas quoi faire de votre week-end prolongé du 15 août ? Pas de souci, Blizzard Entertainment a un plan d’enfer à proposer. C’est en effet aujourd’hui que sort StarCraft Remastered, l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’un des chef d’œuvre de la fin des années 1990. Si vous êtes complétement passés à côté ces dernières années, nous ne pouvons que vous conseiller de payer les 14,99 € requis pour avoir accès à la mise à jour de StarCraft Anthology, regroupant le jeu original et son extension Brood War (gratuit pour sa part).

De quoi s’occuper le 15 août

Preuve que les gens l’attendaient de pied ferme, un petit tour rapide sur les forums officiels laisse entrevoir une certaine impatience des fans, matérialisée par quelques plaintes au sujet de l’heure de disponibilité. Ceux qui ont pré-acheté StarCraft Remastered pour l’obtenir le plus tôt possible croyaient pouvoir en profiter dès minuit dans leur fuseau horaire (si possible avec un pré-téléchargement pour éviter les bousculades). Mais Blizzard Entertainment a finalement précisé que le lancement sera effectif à 10h, heure du Pacifique, ce qui correspond à 19h chez nous. Si vous aviez pris votre journée exprès pour ça, vous voilà bien malins…

Pensée comme une lettre d’amour pour les fans de StarCraft (encore très présents en Corée du Sud notamment), cette réédition en 4K ne trahira pas le feeling d’époque (mêmes mécaniques et gameplay) et se contente simplement de remettre le jeu de stratégie au goût du jour (avec des plus beaux graphismes et des fonctionnalités en ligne de rigueur). De toute évidence, en fonction du succès, elle devrait ouvrir la voie à d’autres remaster de titres piochés au sein du catalogue de Blizzard Entertainment.