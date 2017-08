Alors qu'Electhor s'apprête à disparaître de Pokémon Go, une autre créature légendaire pourrait prochainement arriver : le bien nommé Mewtwo.

Niantic Labs doit quelque peu se racheter après le festival Pokémon Go organisé à Chicago, ce qu’il a commencé à faire en lâchant quatre Pokémon légendaires dans la nature. Très attendues depuis le lancement de l’application mobile il y a maintenant un peu plus d’un an, les créatures nourrissent le quotidien récent des dresseurs du monde entier, revigorés par la perspective de gonfler leur Pokédex — les piafs légendaires disparaîtront au 31 août et auront besoin de remplaçants.

Serebii Update : Mewtwo is now available as a Raid Boss in Pokémon GO Stadium in Japan https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/xAp7f7Ra5A — Serebii.net (@SerebiiNet) August 14, 2017

Un nouveau Pokémon légendaire arrive

Et ce remplaçant pourrait bel et bien être le célèbre Mewtwo, très convoité par les fans de Pokémon Go. Le 150e Pokémon des versions originales Rouge et Bleu est apparu en tant que boss de Raid au Japon dans le cadre de l’évènement Pokémon Go Stadium, organisé à Yokohama aujourd’hui même (dans le stade de baseball des Yokohama BayStars). Eu égard à sa puissance à nulle autre pareille, on imagine qu’il ne sera pas facile à attraper, même pour les joueurs avertis.

Pour le moment, aucune information sur une arrivée en Europe et dans les autres territoires n’a filtré. Mais il faudra guetter les futures annonces de Niantic Labs avec attention. On surveillera notamment les rassemblements prévus le 16 septembre en France, en Espagne et en Allemagne. Ce jour-là, Mewtwo pourrait bel et bien pointer le bout de son nez.