EA Access, le service de jeux vidéo à la demande d'Electronic Arts, accueille un nouveau titre dans sa collection : Battlefield 1, de DICE.

Les nouveautés se font rare sur Xbox One cet été, mise à part l’arrivée de Spotify, en attendant l’arrivée du modèle Xbox One X pour novembre prochain.

Le développeur EA a profité ce vide pour ajouter un nouveau jeu à son service EA Access, disponible sur la console de Microsoft ainsi que sur PC. Et c’est une grosse licence qui débarque, puisqu’il s’agit de Battlefield 1.

Battlefield 1 is in the Vault. Available now with EA Access for Xbox One. pic.twitter.com/yL8in4NwCJ

— Battlefield (@Battlefield) August 10, 2017