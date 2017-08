Les rumeurs disaient donc vrai : on peut maintenant écouter ses musiques sur Spotify via la Xbox One. Il était temps.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Spotify n’était pas encore disponible sur Xbox One alors que le service de streaming musical l’est bel et bien sur PlayStation 4 depuis deux ans (même sur PS3). Cette absence est désormais réparée, comme l’avait dévoilé une fuite apparue en fin de semaine dernière (via une capture montrant un ponte de chez Microsoft en train de l’utiliser). Comme par magie, une application gratuite est apparue sur le marché Xbox et il suffit de la télécharger et d’avoir un compte pour profiter de ses vertus.

Vaut mieux tard que jamais

Il est donc désormais possible de profiter de sa bibliothèque, de ses Playlists et autres depuis sa Xbox One. Spotify autorise même la fonctionnalité permettant d’écouter sa musique tout en jouant. Avec Spotify Connect, on peut carrément contrôler l’écoute via un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable. Un point important pour qui souhaiterait changer la chanson sans interrompre sa partie. Il faudra juste s’assurer que la console et l’appareil servant de télécommande improvisée soient connectés au même réseau internet (il suffira ensuite de trouver la Xbox One dans les Appareils disponibles après avoir lancé le morceau).

Point important à noter : il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Premium, facturé 9,99 € par mois (hors offres famille et étudiant), pour utiliser Spotify (même si c’est quand même mieux pour éviter les interruptions et écouter hors-ligne).

On sera davantage surpris de ne pas avoir vu Spotify, numéro 1 mondial du streaming musical (140 millions d’utilisateurs, 60 millions d’abonnés) débarquer plus tôt sur la console de Microsoft. D’autant que cette dernière a souvent été vendue comme un centre multimédia.