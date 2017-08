La fuite d'informations confidentielles provenant de la chaîne américaine HBO touche en particulier la septième saison de Game of Thrones. Outre le piratage de l'épisode 4, ce sont cinq scripts qui seraient dans la nature.

Les pirates informatiques qui tentent de faire chanter HBO en menaçant de dévoiler de nouvelles données confidentielles si la chaîne américaine n’accepte pas de payer une rançon de six millions de dollars ne relâchent pas leur pression. Selon ABC, cinq scripts de la saisons sept de Game of Thrones auraient été diffusés par ce collectif qui signe du pseudonyme « Mr. Smith ».

Les numéros des épisodes concernés ne sont pas renseignés : jusqu’à présent, on savait que les résumés des épisodes 4 et 5 ont été récupérés et diffusés en ligne (ainsi que l’épisode 4 lui-même). Dans la mesure où la saison sept ne comportera que sept épisodes, cela signifie qu’au moins un de ces scripts concerne un épisode déjà diffusé (le premier, le deuxième ou le troisième).

Quant aux deux autres scripts, il n’est pas précisé s’ils concernent les deux épisodes qui clôtureront la saison ou s’ils portent sur les deux autres épisodes déjà diffusés. Tout juste est-il indiqué que parmi ces scripts, l’un concerne un épisode « à venir », sans qu’il ne soit précisé si celui-ci concerne l’épisode 5, dont le résumé a déjà fuité et dont la diffusion n’a pas encore eu lieu, ou l’un des deux suivants.

Au total, les pirates informatiques disent avoir récupéré 1,5 téraoctet de données à la suite du piratage de HBO. Outre Game of Thrones, d’autres séries télévisées sont affectées ainsi que la chaîne elle-même. Le contenu de certains courriers électroniques a été divulgué, tout comme des documents internes, dont une compilation des procédures juridiques engagées contre HBO.

Si le piratage de la chaîne américaine est susceptible de lui nuire à court et moyen terme, cet incident n’a pas eu pour l’instant de véritables répercussions sur les audiences de sa série phare, Game of Thrones. Malgré la fuite de l’épisode 4 quelques jours avant sa date de diffusion, les fans étaient massivement présents devant leur écran le voir le jour J. La chaîne a même battu un record d’audience.