Alors que la saison 3 est en cours de diffusion sur Adult Swim aux USA, la série Rick & Morty a le droit à son propre moteur de recherche de répliques, permettant également la création de mèmes.

Rick & Morty, la série d’animation de Justin Roiland et Dan Harmon, vient tout juste de commencer la diffusion de sa sombre saison 3 à la télévision américaine. Un programme devenu un phénomène sur internet, où il avait dévoilé le premier épisode de cette nouvelle saison lors du 1er avril dernier.

L’occasion pour Paul Kehrer, Sean Schulte et Allie Young de dévoiler leur nouvelle création : Master of All Science, un moteur de recherche des répliques de la série, vous permettant également de créer vos propres mèmes.

Déjà derrière Frinkiac, un moteur de recherche consacré aux Simpsons, et Morbotron, consacré lui à sa petite sœur SF Futurama, les trois développeurs se sont ainsi attaqués à la série totalement dingue d’Adult Swim avec le même concept.

Il suffit de taper n’importe quelle réplique pour trouver la scène en relation avec celle-ci. Vous pouvez ensuite exporter un même de cette scène, au format image ou GIF, et même réécrire le texte pour le personnaliser davantage.

Un outil qui tombe à pic, et qui révèle un moteur de recherche assez sophistiqué, que l’on peut imaginer appliquer à n’importe quelle autre série. Si vous trépignez d’impatience en attendant la diffusion de cette troisième saison en France sur Netflix, vous savez quoi faire pour vous occuper.