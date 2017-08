Électhor ferme la première vague de créatures légendaires disponibles dans Pokémon Go. Voici quelques astuces pour ne pas le rater.

Ces dernières semaines, vous vous êtes sans doute rapproché d’autres dresseurs de votre zone pour attraper les premières créatures légendaires de Pokémon Go, apparues après le fiasco remarqué de l’anniversaire du jeu à Chicago.

Aussi, vous n’avez pas envie de louper la dernière, l’oiseau électrique Électhor disponible jusqu’au 14 août. Du coup, on vous donne quelques astuces rapides pour l’attraper, afin qu’il rejoigne vos Lugia, Artikodin et autres Sulfura.

Le dernier de la liste

Commençons par rappeler la marche à suivre pour capturer un Pokémon légendaire : aller dans une Arène prévue à cet effet, attendre qu’il arrive et l’affronter en compagnie d’autres personnes (10 à 15 joueurs d’un niveau compris entre 25 et 30 pour être sûr de le battre).

Ensuite, il convient de rappeler qu’Électhor est un Pokémon de type électrique, ce qui signifie qu’il est vulnérable à deux types d’attaques : la glace et la roche. Veillez donc à vous munir de créatures idoines et résistant aussi à l’électricité. Une fois la cible terrassée, il n’y a plus qu’à prier pour que la Pokéball que vous enverrez sur elle l’enfermera pour toujours afin de l’envoyer vers votre Pokédex. N’oubliez pas la baie spéciale pour détourner son attention.

On gardera à l’esprit l’absence totale d’information sur la venue d’autres créatures légendaires dans Pokémon Go. On ne sait pas non plus si cette première fournée fera son retour un jour pour les retardataires ou ceux qui ne seraient pas parvenus à tout capturer.