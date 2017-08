Matthew Weiner, créateur illustre de la série pas moins célèbre « Mad Men », est de retour derrière la caméra pour « The Romanoffs » une série à gros budget signée Amazon. Le casting dévoile de nombreuses stars : le duo Hendricks/Slattery (Mad Men) et l'indépassable Isabelle Huppert.

De retour derrière la caméra pour le petit écran, Matthew Weiner impose sa marque sur The Romanoffs dès le casting. Le créateur de Mad Men a en effet choisi ses deux acteurs fétiches du show sur les années 1960 : Christina Hendricks et John Slattery.

Le retour de Weiner

Le duo déjà vu dans Mad Men portera une série conceptuelle ambitieuse : complètement anthologique, The Romanoffs ne s’attachera pas tant à l’histoire malheureuse des derniers tsars, mais aux imposteurs, plus ou moins crédibles, qui revendiquent la filiation avec cette famille décimée par les bolchéviques.

Créé, écrit, dirigé et réalisé intégralement par Weiner, le show se déplacera de ville en ville pour s’attarder sur les histoires de ces prétendants au sang royal. Notons qu’il s’agit d’une fiction malgré la réalité décrite.

Enfin, Amazon et Weiner sont à l’origine d’un casting qui intrigue en France. En débauchant Isabelle Huppert, Amazon et ses Romanoffs s’assurent une tête d’affiche pour l’Hexagone à la manière de Depardieu dans l’horrible Marseille de Netflix. Nominée aux Oscars l’an passé, l’actrice et comédienne française jouit en outre d’une grande reconnaissance outre-Atlantique.

The Romanoffs est attendu sur Amazon l’an prochain.