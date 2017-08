Twitch veut faire plaisir à ses abonnés en leur offrant un jeu culte. Mais, pas bête, le service d'Amazon les force à télécharger puis installer l'application PC.

Twitch se dit qu’il est plutôt de bon ton de fidéliser ses abonnés Prime. Et il se dit aussi qu’il serait bien qu’ils aient l’application installée sur leur ordinateur, alors autant faire d’une pierre deux coups. La plateforme de diffusion n’a pas choisi le pire des cadeaux pour forcer la main : une copie de Day of the Tentacle Remastered, véritable chef d’œuvre dans le genre point’n’click. Pour certains, ce sera un véritable saut dans le passé et des bons souvenirs à se remémorer. Pour d’autres (la plupart ?), l’opportunité de découvrir une pépite comme on n’en fait plus à l’heure actuelle.

Appli installée = jeu offert

Pour profiter de cette offre éclair (elle se termine le 8 août), il faut donc être abonné à Twitch Prime, télécharger et installer l’application desktop puis aller sur la page de Day of the Tentacle pour récupérer le précieux. Une sacrée procédure qui permet quand même d’économiser 14,99 € (le prix du Remaster sur Steam).

On n’oubliera pas de rappeler que Twitch Prime est compris dans le prix de toute souscription à Amazon Prime (49 € par an). Cela permet de supprimer la publicité, de faire des économies sur les précommandes ou encore d’avoir des cadeaux chaque mois en plus. Par exemple, grâce à un partenariat eSport avec Blizzard Entertainment, on peut recevoir des bonus aux couleurs d’Overwatch, Hearthstone et Heroes of the Storm.

L’appli Twitch, elle, s’apparente à un « Un foyer virtuel pour toi et ta communauté pour jouer, regarder et chatter » dixit la page officielle. Une manière d’investir les PC des utilisateurs pour leur vendre des jeux à terme ?