Spotify s'apprête visiblement à sortir une version Xbox One de son application. Une information révélée par inadvertance, alors qu'elle serait actuellement en cours de test en interne chez Microsoft.

Alors que Spotify domine le marché mondial du streaming de manière assez écrasante, avec près de 140 millions d’utilisateurs, dont 60 millions d’abonnés, l’entreprise suédoise semble vouloir développer toujours plus son service. L’un de ces développements devrait passer par une application sur Xbox One, comme l’a révélé une capture d’écran publiée sur Reddit.

kaboom !, in your face warren, your welcome, the facts are the facts. pic.twitter.com/DFU9q0As4q

— MondoXboX (@MondoXboxEsp) August 3, 2017