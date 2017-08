Cdiscount propose une offre intéressante sur la dernière PS4 Pro avec GTA V et une seconde manette pour 399 euros.

La Xbox One X et ses promesses graphiques ne vous intéressent pas et vous cherchez une solution pour jouer à des jeux vidéo avec des graphismes décents depuis votre canapé ? Cdiscount propose aujourd’hui une offre sur la PlayStation 4 Pro qui s’affiche à 399 euros avec une seconde manette DualShock 4 Noire V2 et le célèbre GTA V au lieu de 532,40 euros pour le tout.

La PS4 Pro est la dernière console de Sony et se présente comme une évolution de la PS4. La principale nouveauté comparée à sa petite sœur est une amélioration graphique pour de nombreux jeux grâce à un meilleur hardware, mais également un meilleur framerate qui permet d’atteindre les fameux 60 images par seconde sur plus de productions vidéoludiques. Notons que les améliorations graphiques sont surtout visibles sur une télévision récente qui possède une définition 4K et la prise en charge des contenus HDR. Pour en savoir plus sur la PS4 Pro, n’hésitez pas à consulter notre prise en main de la console de Sony.

