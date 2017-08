La jaquette de l'une des éditions de PES 2018 montre Neymar sous les couleurs du FC Barcelone. Le hic ? Il vient de signer au PSG...

Le transfert historique de Neymar au PSG ne fait pas que des heureux. Et pas seulement du côté de la Catalogne, où les médias et supporters pro-FC Barcelone ont du mal à digérer la décision de la pépite brésilienne, âgée de 25 ans et représentant l’avenir du football. En effet, cette signature encore impensable il y a quelques semaines pose problème à Konami, qui lancera prochainement PES 2018. Pourquoi ? Tout simplement parce que la jaquette de l’édition légendaire montre Neymar sous ses anciennes couleurs, aux côtés de ses désormais ex-coéquipiers. En un mot comme en cent, elle n’est plus d’actualité.

Pour rappel voici la jaquette de #PES2018 (c'est bon de le rappeler 😂) pic.twitter.com/Xj5hhx6fEM — KONAMI FRANCE (@KONAMIFR) August 3, 2017

Différence de réalités

Par chance, l’édition normale de PES 2018 n’arbore qu’une seule égérie : l’Uruguayen Luis Suarez, toujours attaquant du FC Barcelone aux dernières nouvelles. Konami, qui a nourri un partenariat sur plusieurs saisons avec le club espagnol, l’a rappelé sur Twitter.

Concernant la couverture devenue désuète, la firme japonaise confie « Pour la legendary edition, wait and see ». Pourra-t-elle la modifier alors que la simulation de football est attendue pour le 14 septembre, soit dans un peu plus d’un mois ? Là est la grande question.

En tout cas, chez EA Sports, qui édite FIFA, on n’a pas manqué, déjà, d’officialiser l’arrivée de Neymar au PSG…

On notera que c’est loin d’être une première. Le calendrier des éditeurs de jeux vidéo et celui des entités sportives étant différents, ce genre de désagrément peut arriver. Dans le football, il y a notamment la fenêtre du mercato hivernal qui peut provoquer quelques remous, même si les grandes stars, celles susceptibles d’apparaître sur des jaquettes, bougent moins à cette époque de l’année.

Pour terminer, il faut savoir que 2K Games aura peut-être le même puzzle à résoudre avec NBA 2K18, dont le visage est Kyrie Irving. Aujourd’hui, le basketteur est toujours un joueur des Cleveland Cavaliers. Sauf qu’il a récemment partagé ses envies de départ. S’il change de franchise NBA, cela devrait forcer 2K Sports à changer le maillot qu’il porte sur les boîtes.