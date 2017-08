DICE a décidé d'ouvrir son environnement de test aux joueurs PlayStation 4 et une Xbox One. Avec une restriction de taille néanmoins.

C’est bien connu, les studios adorent recevoir des retours de leurs communautés, surtout quand leurs jeux sont orientés multijoueur. Pour ce faire, ils font appel à des leviers organisés avant comme après la sortie. S’il est facile pour eux de proposer des alpha et des bêta aux joueurs console, c’est plus compliqué, visiblement, quand il s’agit de mettre à disposition un serveur public de test. Mais DICE a semble-t-il trouvé la parade pour faire essayer certaines des futures nouveautés de Battlefield 1 aux possesseurs de PlayStation 4 et de Xbox One. Une manière de mieux les considérer et de les concerner.

Les joueurs console concernés

DICE a effectivement officialisé la possibilité, pour les joueurs PS4 et Xbox One, de participer à son CTE (Community Test Environnement). Il y a néanmoins une restriction à prendre en compte : seuls ceux qui ont acheté le Premium Pass pourront en profiter. Autrement dit, c’est une autre façon de les remercier pour les euros supplémentaires ainsi dépensés.

On gardera à l’esprit que certaines choses apparaissant dans le CTE restent de l’ordre de l’expérimental, comprenez qui ne sortiront peut-être jamais des cartons. Par exemple, à la veille du lancement de l’extension russe In the Name of Tsar (prévue pour septembre), il sera possible d’avoir un aperçu des nouvelles armes.

Des résultats et retours obtenus dépendent les futurs équilibrages apportés. En bref, du positif pour tout le monde entre les hardcore qui veulent tout voir avant les autres et les joueurs normaux qui veulent jouir d’une expérience parfaitement élaborée.