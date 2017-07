Calendrier décalé oblige, les joueurs PC intéressés par la franchise Destiny pourront jouer à la bêta du deuxième opus à la fin du mois d'août.

La bêta ouverte de Destiny 2 s’est terminée il y a peu sur PlayStation 4 et Xbox One. Mais nous aurons encore l’occasion d’essayer le FPS très prochainement. En effet, Bungie et Activision ont décidé d’introduire la licence dans le monde du PC, avec un calendrier néanmoins décalé.

Comme le jeu sortira plus tard sur ordinateur (24 octobre au lieu du 6 septembre), il aura droit à sa bêta plus tard sur cette plateforme. Logique.

De quoi bien finir les vacances

Les joueurs PC devront donc patienter jusqu’au 28 août avant de mettre la main sur Destiny 2. On parle ici de la date liée à l’accès anticipé, garanti en cas de précommande. Le lendemain, tout le monde pourra y goûter et ce jusqu’au 31 août (soit quelques jours avant le lancement sur PS4 et Xbox One). On gardera à l’esprit que la phase pourra éventuellement être rallongée si Bungie ressent le besoin d’effectuer quelques tests supplémentaires.

Du côté du contenu, il devrait être le même que sur console, à savoir les premières minutes de la campagne, un Assaut et deux modes compétitifs.

En prime, le studio n’a pas oublié de préciser les configurations permettant de faire tourner Destiny 2 :

Minimale : Intel Core i3-3250 ou AMD – FX-4350, GeForce GTX 660 2 Go ou Radeon HD 7850 2 Go et 6 Go de RAM

Recommandée : Intel Core i5-2400 ou AMD Ryzen R5 1600X, GeForce GTX 970 ou Radeon R9 390 et 8 Go de RAM

Il a également indiqué des configurations dites optimales pour obtenir les meilleures performances :

Minimale : Intel Pentium G4560 et GeForce GTX 1050 2 Go

Recommandées : Intel Core i5-7400 et GeForce GTX 1060 6 Go

Machine de test Bungie : Intel i7-7700k et GeForce GTX 1080Ti 11 Go