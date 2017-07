Blizzard Entertainment veut faire découvrir Diablo III aux joueurs Xbox One à la faveur d'un énième week-end gratuit.

Au cas où certains n’auraient pas encore goûté à l’expérience Diablo III, Blizzard Entertainment propose aux joueurs Xbox One de passer quelques heures sur le hack’n’slash culte via un week-end d’accès gratuit.

Une pratique de plus en plus plébiscitée par les éditeurs, désireux de faire découvrir certains titres de leur catalogue aux plus réfractaires.

Plus concrètement, c’est Diablo III : Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition qui sera jouable à partir d’aujourd’hui, 18h, et jusqu’au mardi 1er août, à 9h du matin. C’est donc un week-end assez prolongé qui se profile, sachant que le jeu comprend l’aventure de base et son extension Reaper of Souls. Ce qui veut dire en revanche qu’il ne sera pas possible d’incarner le Nécromancien, dernière classe ajoutée au titre, par ce biais.

Week-end gratuit + réduction

Bien évidemment, il sera possible d’acheter Diablo III : Eternal Collection à moindre frais durant la période (45,49 € au lieu de 69,99 €), tout en conservant sa progression enregistrée ces prochains jours. Par rapport à Ultimate Evil Edition, l’Eternal Collection ajoute le fameux DLC mettant en scène le Nécromancien.

On rappelle, à tout hasard, que Diablo III peut être joué jusqu’à quatre en coopératif (en ligne ou sur le même écran). Si jamais la météo n’est pas très clémente ce week-end ou que vous ne voulez tout simplement pas aller à la plage, alors vous tenez là une alternative ou un plan B idéal pour s’éclater entre amis. Au cas où.