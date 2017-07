Interrogé par les joueurs via Twitter, Phil Spencer a confié que les précommandes de la Xbox One X seront bientôt ouvertes.

Durant sa conférence pré-E3 2017, Microsoft a tout dit et tout montré sur sa Xbox One X, un monstre de puissance promettant de la vraie 4K. Les joueurs ont pris rendez-vous pour le 7 novembre et ils ont appelé leur banquier pour lui dire qu’ils dépenseront un peu moins de 500 € ce jour-là.

Toutefois, le géant américain a oublié une chose assez essentielle : ouvrir les précommandes. De fait, certains futurs acquéreurs s’inquiètent et s’interrogent à quelques mois de la date attendue.

Our plan is set for this. All approvals are done so now just landing the announce with all the info, won't be too much longer.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 24, 2017