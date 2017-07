Comme c'est souvent le cas avec les bêtas, celle de Destiny 2 durera un peu plus que prévu. De quoi réjouir les joueurs de PS4 et de Xbox One pendant 2 jours de plus.

La bêta de Destiny 2 a battu son plein tout le week-end et aura dû se terminer il y a quelques heures.

Démarrée en décalé en fonction des plateforme — et selon que vous avez précommandé le FPS — elle a été logiquement prolongée de quasiment deux jours par Bungie.

Une décision motivée par la volonté de récolter davantage de données et qui, concrètement, offre la possibilité de jouer quelques heures de plus en attendant la sortie calée pour le 6 septembre sur PlayStation 4 et Xbox One (et le 24 octobre sur PC).

The Destiny 2 Open Beta has been extended through Tuesday 7/25 for additional service testing. Expected completion is 6 PM PDT. — Bungie Help (@BungieHelp) July 23, 2017

Un peu de rab

Cette session indispensable pour juger de la solidité des serveurs se conclura finalement le mardi 25 juillet, à 18h, heure du Pacifique, soit à 3h du matin heure française, dans la nuit de mardi à mercredi.

Pour rappel, la bêta de Destiny 2 permet de découvrir les premières minutes de la campagne solo, de jouer entièrement à un Assaut (avec deux autres joueurs via matchmaking) et de profiter de deux modes compétitifs (le bien connu Contrôle et l’inédit Countdown). Elle permet aussi de lever le voile sur les nouvelles sous-classes des Gardiens (Dawnblade pour Arcaniste, Arc Stride pour Chasseur et Sentinel pour Titan).

Notez bien que cette information ne concerne que les joueurs console puisque leurs homologues PC ont droit à un calendrier différent. Pour eux, la bêta n’aura pas lieu avant le mois d’août, sachant qu’elle revêtira une importance toute particulière : pour Bungie, ça sera une grande première et le studio nourrit l’ambition de ne pas décevoir cette communauté de nature très exigeante. Une volontée appuyée par le rattachement de Destiny 2 à Battle.net, la plateforme n’ayant plus rien à prouver de Blizzard.