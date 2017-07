Accès anticipé ou sortie sur de nouvelles plateformes, nous découvrons ou redécouvrons certains titres ce week-end.

Sundered – PC, PS4

Les créateurs de Jotun reviennent cette année avec un nouveau titre : Sundered. Vous incarnez Eshe, un vagabond dans un monde en ruine, piégé dans des cavernes éternelles grouillant d’horreurs d’Eldritch.

Profitez du pouvoir des reliques corrompues pour vaincre les boss gigantesques, au prix de votre humanité. Sundered est en effet un combat permanent contre la mort et la folie avec des combats haletants qui vous feront perdre trois bons litres de sueur.

Sundered est disponible à 19,99 € sur PC et PS4.

Fortnite (early access) – PC

Dans un monde ravagé par les zombies, mieux vaut avoir quelques notions de survie et quelques bons copains pour traverser cette mauvaise passe. Avec son design un peu cartoon, Fortnite se démarques des nombreux jeux de survie qui fleurissent un peu partout.

Le jeu présente un gameplay également très intéressant : les survivants, dotés de caractéristiques particulières selon leur classe, récupèrent tous les matériaux qu’ils peuvent pour construire leur fort et endiguer les invasions de morts-vivants. Mettez à l’épreuve vos compétences d’architecte et de fin stratège afin d’ériger une imprenable forteresse.

Fortnite est disponible en early access en pré-achetant le jeu à 39,99 € (ou plus) sur Epic Games.

Overcooked : Special Edition – Switch

On profite de la sortie de l’excellent Overcooked sur Switch pour tester les qualités multijoueur de la console. En travaillant en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats à des clients pas vraiment enclins à l’indulgence.

Seul ou à plusieurs jusqu’à 4, Overcooked est un excellent jeu et la mobilité de la Switch présente un potentiel supplémentaire pour jouer une petite partie où l’on veut.

La Speciale édition d’Overcooked avec tous les DLC est pour le moment uniquement sur Switch, l’édition standard est disponible sur PC, PS4, et Xbox One à 15,99 €.