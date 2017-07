Activision se félicite du succès mondial de la trilogie remasterisée Crash Bandicoot en dévoilant plusieurs projets à venir. La mascotte est bel et bien de retour.

Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy est un hit mondial, dont le lancement record ne se limite pas au Royaume-Uni.

C’est en tout cas ce qu’annonce Activision en réponse aux chiffres publiés par le cabinet NPD et ne s’intéressant qu’au marché américain.

Si la compilation termine à la quatrième place aux États-Unis (avec seulement deux jours de commercialisation), elle serait ni plus ni moins que la meilleure vente du mois de juin selon le géant américain. Ce dernier a donc remporté son pari et on risque de revoir Crash Bandicoot dans les mois et années à venir.

You asked, we delivered. Get ready to brave the notorious Stormy Ascent. Download on the PlayStation Store for FREE through August 19, 2017 ! pic.twitter.com/ecsBLQA75f — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) July 20, 2017

Retour fracassant

Il y avait d’ailleurs un panel aux couleurs de la franchise organisé à la San Diego Comic-Con 2017. Le résumé, publié sur le blog d’Activision, nous apprend la disponibilité immédiate du niveau Stormy Ascent. Absent du jeu original, il a été remis à neuf par Vicarious Visions pour s’inscruster dans Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy. On peut le télécharger gratuitement sur le PlayStation Store mais le DLC deviendra payant passée la date du 19 août.

Pour les fans purs et durs, Activision a chargé Dark Horse Comics de publier The Crash Bandicoot Files : How Willy the Wombat Sparked Marsupial Mania, un livre de 150 pages rassemblant des dessins et des artworks sur la genèse du héros plus que jamais de retour au premier plan. La sortie est prévue pour le mois de mars 2018.

Enfin, l’application CrashMoji, gratuite sur iOS et Android, permettra de s’envoyer emojis et stickers à l’effigie de Crash.

À l’arrivée, pour le moment, il n’y pas de remaster de Crash Team Racing à l’horizon. C’est sans doute encore trop tôt mais il finira par arriver au vu du succès retrouvé du marsupial.