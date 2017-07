Comme chaque année, le Comic-Con de San Diego est l'évènement privilégié pour découvrir les trailers des futures productions de la pop culture ainsi que les annonces de nouveaux projets. Voici les nouveautés à ne pas rater.

Comme tous les ans, le Comic-Con de San Diego (SDCC) ouvre ses portes en plein été, afin d’accueillir les fans américains (et internationaux) pour un salon entièrement dédié aux comics et à la pop culture. C’est aussi l’occasion idéale pour les studios hollywoodiens et les boites de production en tout genre de dévoiler leurs nouveaux projets, soit au travers d’annonces, soit en dévoilant des premières images et bande-annonces.

L’édition 2017 ne déroge pas à la règle, puisque la 20th Century Fox, Universal, Warner, Netflix et cie ont présenté nombreuses nouveautés à venir pour la fin 2017 ainsi que pour l’année prochaine. Petit récapitulatif mis à jour au fil des annonces.

Kingsman 2 Kingsman – The Golden Circle

Kingsman – The Golden Circle, suite de l’adaptation du comic-book de Mark Millar, toujours réalisé par Matthew Vaughn, est l’un des premiers films à s’être dévoilé au SDCC. Une première bande-annonce avait déjà été diffusée sur le web, mais c’est avec encore plus d’images et de fureur que le film a débarqué à la convention.

Le long métrage réunit un casting 6 étoiles composé de Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Sir Elton John, Channing Tatum et Jeff Bridges — une partie étant présente sur place pour un panel des plus rock-n-roll — et s’annonce tout aussi fun et dynamique que le premier. Sortie prévue le 11 octobre 2017 en France.

Bright Bright

Annoncé il y a maintenant plus d’un an du côté de Warner, avant d’être racheté quelques semaines après par Netflix, le prochain film de David Ayer (Fury, Suicide Squad) se montre enfin dans une longue bande-annonce de près de 3 minutes. Bright, c’est son titre, racontera l’histoire d’un policier (Will Smith) et d’un orc (Joel Edgerton) qui vont devoir faire équipe dans les quartiers chauds d’un Los Angeles fantaisiste, peuplé de fées, d’elfes et d’autres créatures fantastiques.

Le mélange des genres a été imaginé par Max Landis, et devrait profiter de la liberté de ton de Netflix si l’on en croit le réalisateur, qui assure que Bright n’est pas « un film déconseillé aux moins de 13 ans de studio à la con ». Sortie prévue le 22 décembre 2017 sur la plateforme de streaming.

Pacific Rim 2 Pacific Rim – Uprising

Le film de Guillermo Del Toro sorti en 2013, Pacific Rim premier du nom, n’a pas rapporté autant d’argent qu’escompté mais a su marquer une partie du public, au point de justifier la mise en chantier d’un nouvel opus.

Celui-ci a été confié à Steven DeKnight (Spartacus, Daredevil), tandis que Guillermo Del Toro restera à la production. Après quelques visuels promotionnels, voici que le long-métrage se dévoile au travers d’une vidéo virale d’engagement, présentant notamment le nouveau héros de la franchise incarné par John Boyega (Finn dans la nouvelle trilogie Star Wars). Uprising est attendu pour mars 2018.

Legion Noah Hawley : Legion & Doctor Doom

Après avoir envahi les salles obscures dernièrement, les personnages Marvel s’attaquent de plus en plus au petit écran. Et parmi les (bonnes) surprises télévisuelles adaptant des récits super-héroïques, Legion est sûrement la plus réussie et la plus originale. Conçue par Noah Hawley, le brillant esprit derrière l’adaptation TV de Fargo, le show diffusé sur FX s’est révélé fascinant, extrêmement respectueux de la fibre originale du personnage et adepte d’une mise en scène expérimentale du plus bel effet au vu de son propos.

Une saison 2 a bien évidemment été mise en chantier une fois la première achevée. Un panel réunissant le créateur de la série ainsi que le casting — composé de Dan Stevens, Jean Smart, Bill Irwin et Amber Midthunder notamment — a permis de dévoiler quelques informations sur cette suite. Cette seconde saison fera 10 épisodes, avec un nouveau Shadow King interprété par Saïd Taghmaoui. Elle n’aura aucun lien avec la saga cinématographique X-Men afin de rester totalement indépendante. Noah Hawley a également teasé l’arrivée du Professeur X, même si l’on ignore quelle version du personnage sera retenue. Le show fera son retour en 2018.

Outre Legion, le scénariste a confié qu’il travaillait sur un film pour la 20th Century Fox. Encore au stade de projet, Hawley s’est limité à présenter le projet en deux mots : « Doctor » et « Doom ». Des indices évidents, mais qui préservent le mystère sur la nature du projet. Un film spin-off focalisé sur l’antagoniste des Quatre Fantastiques ? Ou un nouveau reboot de la première famille super-héroïque de Marvel ?

Quoi qu’il en soit, il semblerait que Dan Stevens soit rattaché au projet, même si là aussi, son rôle est flou. Dans tous les cas, on ne doute pas du talent de Noah Hawley qui pourrait ramener l’univers de Fatalis sur le devant de la scène.

The Defenders The Defenders

Alors que la série Netflix réunissant les héros street-level de Marvel débarque dans quelques petites semaines, le SDCC a été l’occasion de faire une petite piqûre de rappel grâce à un court teaser. Celui-ci réunit des images des séries des autres héros que sont Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, le tout sur des commentaires de ce bon vieux Stan Lee dans un taxi.

Celui rappelle la dimension humaine de ses héros, qui s’entre-aideront le temps de huit épisodes pensés par Douglas Petrie, Marco Ramirez et Drew Goddard. D’autant plus qu’un ancien soldat s’est glissé en fin de teaser, pour le plus grand plaisir d’Alain Chabat. L’intégralité de The Defenders devrait être mise en ligne le 18 août 2017 sur Netflix.

Find strength in your weakness. pic.twitter.com/6p0S7WCLvi — Daredevil (@Daredevil) July 20, 2017

Inhumans Marvel’s Inhumans

Le projet d’adaptation des Inhumans, personnages cultes crée par Stan Lee et Jack Kirby, était d’abord prévu pour le cinéma, avant que Marvel Télévision ne profite de l’introduction de leur mythologie dans Agent of S.H.I.E.L.D. Le projet s’est alors transformé en série télé, qui passera malgré tout par le grand écran avec les deux premiers épisodes diffusés dans certaines salles IMAX.

Après des premières images loin d’être rassurantes, voici qu’une seconde bande-annonce a été dévoilée lors de cette SDCC. Et autant être honnête : le show de Scott Buck (Iron Fist) fait toujours autant redouter le pire, entre un casting à côté de la plaque et un ressenti assez cheap au visionnage des images. Si les projections IMAX sont prévues le 1er septembre 2017, le show attendra le 29 septembre pour débarquer sur ABC.

Krypton Krypton

Si Marvel compte déjà pas mal d’adaptations TV, DC Comics n’est pas en reste avec les succès récents de Flash et Arrow sur la CW. Cette fois-ci, c’est la chaîne SyFy qui s’attaque à l’univers de Superman avec Krypton, un show développé par David S. Goyer — scénariste de Man of Steel mais aussi sur la trilogie Batman de Nolan — qui mettra en scène les ancêtres de Kal-El, alors que sa planète natale n’a pas encore explosé.

Un premier teaser vient d’être mis en ligne, alors qu’un trailer plus complet a été diffusé aux quelques chanceux sur place. La direction artistique semble vouloir coller avec le prologue du film de Zack Snyder, même si les images sont trop furtives pour se faire une vraie idée de la qualité de la production. La série est prévue pour 2018.

Shazam DCEU : Justice League, Shazam…

La conférence de Warner dédiée au DC Extended Universe n’est prévue que samedi à 19h30 (heure française), mais des premières informations ont d’ores et déjà filtré. Une petite polémique est née lors l’ouverture du salon sur le stand consacré au futur Justice League.

En effet, le réalisateur Zack Snyder, logiquement aux commandes de cette suite de son Batman v Superman, a dû être remplacé en cours de post-production à cause d’un drame personnel. C’est Joss Whedon qui l’a remplacé au pied levé, pour pouvoir finir le film dans les temps. Malgré tout, le film semblait rester crédité comme « réalisé par Zack Snyder ».

L’ouverture de la SDCC a été l’occasion de se rendre compte que, finalement, non. Le stand Justice League n’affiche que le nom de Joss Whedon, qui a également du tourné quelques reshoots pour compléter le film.

Une mauvaise nouvelle en cache une légèrement plus positive, puisqu’après des mois sans nouvelles, le film Shazam a dorénavant un réalisateur attaché à la production ! Il s’agit de David F. Sandberg, réalisateur du futur Annabelle 2 : La Création du mal. Un choix étrange pour mettre en scène un jeune enfant daté de pouvoirs magiques lui donnant la force de Superman. Il faudra attendre de premières images pour juger de la pertinence de ce choix. Le tournage devrait commencer en janvier 2018, pour une sortie prévue en 2019.

Stargate Stargate – Origins

Dans la série des annonces surprises de ce SDCC 2017, Stargate est de retour. Autant dire que cette révélation n’était guère attendue — malgré les 20 ans de la franchise —, d’autant moins dans la forme présentée puisque c’est une série préquel que va produire la MGM.

Prévue pour une diffusion exclusive sur le site Stargate Command — à l’instar de ce que peut faire CBS pour Star Trek Discovery —, cette mini-série en 10 épisodes de 10 minutes devrait partir en tournage cet automne. Un court teaser reprenant des images du film original de 1994 réalisé par Roland Emmerich a été diffusé en guise d’annonce. Aucune date de sortie n’est pour l’instant prévue.

Voltron Voltron Saison 3

Voltron a réussi son grand retour sur Netflix l’année dernière, avec une nouvelle série animée qui a rencontré un succès aussi bien public que critique. À peine quelques mois après la diffusion de la saison 2, en janvier dernier, voici que la saison 3 se dévoile d’ores et déjà à l’occasion de cette SDCC.

Une nouvelle saison qui ne comptera que 7 épisodes — format assez court quand on sait que la première en comptait 11 et la seconde 13 — pour être suivi d’une quatrième déjà annoncée. Ce format devrait complexifier encore plus la situation dans laquelle se retrouvent les héros de la série, incapables de former le Voltron depuis le départ de Shiro. Cette salve d’épisodes sera disponible dès le 4 août prochain.