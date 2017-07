Liligo, un comparateur de voyages bien connu, a décidé de promouvoir un circuit touristiques de trois jours reprenant l'itinéraire des tournages de Game of Thrones. Pour un peu plus de 2 000 €, vous pourrez donc parcourir le royaume des Sept couronnes en Europe et au-delà.

Game of Thrones a le mérite de redonner l’envie d’Europe aux voyageurs du monde entier. Seville, Cáceres‎, Malte, la Croatie et l’Écosse, mais aussi, plus loin, le Maroc, ont donné vie à l’univers de George R. R. Martin.

Désormais, ces destinations offrent à des milliers de fans un logement et un dépaysement à Winterfell (L’Écosse) ou Port-Réal (Malte). Certains circuits existent déjà sur le sol européen comme le prouve cette agence de Belfast qui se propose d’emmener ses visiteurs sur les chemins de la série en Irlande, quand d’autres le font à Dubrovnik, en Croatie.

Cette fois-ci, Liligo a souhaité cumuler toutes les couronnes en un seul voyage. Sans compter le logement, à votre charge, l’itinéraire coûte un peu plus de 2 000 € au départ de New York pour trois jours et huit heures d’avion — vous comprenez désormais pourquoi la série est si longue à tourner. Depuis Paris, l’itinéraire est néanmoins moins complexe.

Voici donc les étapes proposées par Liligo (notez que tous les lieux de tournage ne sont pas présents, seuls les plus célèbres ont été choisis).

Espagne : Dorne et la Mer Dothraki

Première étape du tour des Sept couronnes : Dorne, la région la plus chaude de Westeros qui a été immortalisée dans la région de Séville. Ensuite, il faut naturellement se rendre dans le célèbre désert de Tavernas pour y retrouver les régions arides des Khal.

Maroc : les cités libérées par Daenerys

Des magnifiques villes marocaines, les créateurs de Game Of Thrones ont tiré les trois villes libérées — Astapor, Yunkai, Pentos — par la Mère des Dragons lors de son périple pour trouver une armée.

À noter qu’Essaouira a également été utilisée pour Port-Réal.

Malte : le royaume du Khal et Port-Réal

Port Réal (ou King’s Landing) est littéralement un puzzle géographique : à la fois tourné au Maroc, comme à Malte et en Croatie, la capitale de Westeros est surtout à retrouver aux quatre coins du vieux continent.

À Malte, on reconnaît aussi l’ancienne Fenêtre d’Azur, écroulée très récemment, qui avait accueilli le mariage entre le Khal et Daenerys. Mais également de multiples citadelles visitées dans la première saison.

Croatie : la marche de la honte de Cersei à Dubrovnik

Sur la côte dalmate est posée la très peuplée Split. Membre de la République de Venise, la cité croate a gardé les stigmates des villes de l’Adriatique et compte de riches églises et palais. Dont le Palais de Dioclétien, perché sur la ville, qui a accueilli de multiples tournages de la série. La ville croate apparaît par ailleurs régulièrement dans le show.

Toujours en Croatie, on trouve Dubrovnik, qui est également très présente dans Game of Thrones. Le Donjon Rouge, quand il n’est pas à Malte dans la saison une, se trouve à la forteresse de Lovrijenac qui surplombe la ville. Dans la baie de la forteresse, on trouve les scènes de la Bataille de la Néra. Enfin, Dubrovnik permet de marcher dans le pas de Cersei lors de son célèbre walk of shame.

Écosse et Irlande : le Nord et les Grejoy

Entre Édimbourg et Belfast, les voyages de l’un à l’autre sont peu coûteux pour parcourir l’essentiel de Winterfell en Écosse et les ports austères des Îles de Fer en Irlande.

Islande : la grotte de Grjótagjá, alcôve de Jon Snow

Les fans connaissent bien cette grotte singulière, au-delà du Mur, dans laquelle Jon Snow se laisse aller à l’impudeur.

En réalité, ce lieu assez unique été sculpté par la lave près du lac Mývatn, en Islande. Un petit tour par cette grotte de tous les vices vous coûtera un passage par Reykjavik et quelques heures de route.