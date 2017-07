Sledgehammer Games a profité de la San Diego Comic-Con pour lever le voile sur le mode Zombies de Call of Duty: WWII.

Des nazis zombies, cela ne vous rappelle rien ? Très certainement la franchise culte Wolfenstein, qui accouchera d’ailleurs d’un nouvel épisode le 27 octobre prochain.

Mais Call of Duty : WWII a également décidé de nous mettre en face de ces ennemis pour le moins originaux dans l’habituel mode Zombies, dévoilé comme prévu durant le salon San Diego Comic-Con 2017.

Intitulé Nazi Zombies et annexe à la campagne solo et au multijoueur, il est présenté dans une bande-annonce à l’ambiance très marquée. Âmes sensibles, s’abstenir.

Des zombies et des stars

Si Wolfenstein joue la carte du second degré, Call of Duty : WWII propose un ton beaucoup plus sérieux. Preuve en est avec cette vidéo mise en scène comme s’il s’agissait d’un film d’horreur, avec atmosphère délétère en fil rouge.

L’expérience se basera sur un lourd secret à découvrir et une horde de morts-vivants à affronter. Les développeurs ne s’en cachent pas et veulent que Nazi Zombies fasse sursauter les joueurs. « C’est une expérience horrifique vraiment d’enfer » souligne Glen Schofield, co-fondateur du studio. « Quelque chose de très spécial pour les fans » ajoute Michael Condrey.

Le mode Nazi Zombies de Call of Duty : WWII pourra en tout cas compter sur un parterre d’acteurs plus ou moins connus pour captiver les joueurs. On notera par exemple la présence de David Tennant (Doctor Who), d’Elodie Yung (comédienne française vue dans la série Daredevil diffusée sur Netflix) ou encore de Ving Rhames (Pulp Fiction, les films Mission : Impossible). Un casting quatre étoiles qui donnera un cachet supplémentaire à nos plongées dans l’horreur mixant Seconde Guerre mondiale et surnaturel.