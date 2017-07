Avec humour et autodérision, id Software déploie la mise à jour 6.66 du FPS DOOM. Il y a de gros changements au programme.

Il n’y a visiblement pas meilleure période pour se mettre à DOOM, sorti il y a déjà plus d’un an sur PlayStation 4, Xbox One et PC. En effet, id Software a décidé de mettre à jour son FPS basé sur la licence culte en le faisant passer à la version 6.66. Derrière ce chiffre rigolo, car en lien avec l’univers infernal dépeint, se cachent l’abandon du Season Pass pour les DLC multijoueurs (qui deviennent gratuits) et une refonte totale de certains éléments.

6.66 lol

En plus des habituels correctifs et rééquilibrages de circonstance, le patch 6.66 de DOOM remanie le système de progression permettant de débloquer les armes, les démons, les équipements et les options de personnalisation. Finie la distribution aléatoire, bonjour les défis à remplir bêtement pour avoir accès à tel contenu. « Par exemple, s’il y a un casque spécifique qui vous plaît, vous pouvez tâcher de le débloquer en focalisant votre style de jeu sur le défi nécessaire pour l’obtenir. » illustre le studio. Par souci d’équité, les niveaux des joueurs sont remis à zéro et les vétérans ont alors le choix entre conserver les éléments récupérés précédemment ou réinitialiser totalement leur progression. Ils reçoivent par ailleurs une distinction spéciale comme preuve de leur fidélité.

Les développeurs ont aussi remplacé « le système des modules de piratage par un tout nouveau système de runes », calqué sur celui du solo. L’interface et les menus repensés parachèvent cette mini-révolution pour DOOM.

Pour terminer, id Software propose des week-ends gratuits offrant la possibiliter de tester une portion du FPS (dont les deux premiers chapitres de la campagne). L’initiative démarre ce 20 juillet sur Xbox One (à partir de 18h) et PC (à partir de 19h) tandis que les joueurs PS4 devront patienter jusqu’au jeudi suivant (à partir de 18h). Si l’essai est convainquant, il sera ensuite possible de craquer pour le jeu complet au prix doux de 14,99 €.