OCS, bouquet d'Orange et historique diffuseur de HBO en France, propose le premier épisode de la septième saison de Game of Thrones gratuitement. L'épisode a été diffusé pour la première fois ce dimanche, dans des conditions techniques extraordinaires et une affluence inédite. Retrouvez-le désormais gratuitement.

Dès dimanche soir, le service d’OCS croulait sous les demandes et l’affluence. Il y a avait alors dans l’air beaucoup d’impatience et de passion : comme chaque saison estivale, depuis déjà sept ans, on attend le retour des dragons venus du câble américain. En France comme en Iran ( !) et aux États-Unis, Game of Thrones ne cesse de déclencher l’enthousiasme populaire.

Peut-être pour faire oublier ses soucis techniques, ou seulement pour éveiller en nous l’envie d’en voir plus, OCS a dévoilé ce mercredi le premier épisode de la série sur Dailymotion, gratuitement et légalement. Disponible en version originale sous-titrée et en HD, Dragonstone est désormais accessible au plus grand nombre.

Vous pourrez retrouver l’épisode par ici.

Afin de reprendre sereinement votre parcours d’Essos et Westeros, la chaîne française propose également son petit résumé de la sixième saison datant de l’an passé.