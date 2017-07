Il y a du changement à la tête du studio BioWare : Aaryn Flynn cède sa place à Casey Hudson, qui avait quitté le studio.

Tout le monde s’attendait à ce que Mass Effect : Andromeda soit l’un si ce n’est le jeu de l’année. Mais le RPG de BioWare, édité par Electronic Arts, n’a pas totalement rempli son contrat. La faute à des problèmes techniques, d’abord, puis à une qualité globale inférieure à la trilogie initiale. Ce n’est peut-être pas cette raison qui a conduit au changement à la tête du studio, mais la proximité des deux événements n’est peut-être pas une simple coïncidence. Dans tous les cas, BioWare est désormais aux mains de Casey Hudson, qui remplace Aaryn Flynn.

Au revoir Aaryn Flynn

Casey Hudson est loin d’être un inconnu dans l’industrie, voire un inconnu au sein de BioWare tout court. Il a par exemple été directeur de projet sur la série Mass Effect (tiens, tiens) et avait quitté le navire en août 2014 après avoir posé les fondations de Anthem, dévoilé à l’E3 dernier. À l’époque, l’intéressé avait besoin de prendre un peu de temps pour se reposer et, aussi, de voir autre chose (ce qu’il a fait en allant faire une pige chez Microsoft pour plancher sur HoloLens). Comme il le dit si bien, le voilà « de retour à la maison », sans doute pas au meilleur des moments. Mais, espérons-le, avec des idées fraîches plein la tête pour raccrocher le bon wagon.

Aaryn Flynn, lui, dit donc au-revoir à BioWare après dix-sept ans de bons et loyaux services. Il aura connu son âge d’or avec des titres comme Neverwinter Nights (il s’est marié après), Star Wars : Knights of the Old Republic (son premier fils est né à la fin du développement) ou encore Jade Empire (son deuxième fils est né juste après). Il n’évoque pas précisément les raisons se cachant derrière son départ, prévu pour fin juillet le temps qu’il passe correctement le flambeau à Casey Hudson.

« Je crois vraiment que le meilleur est à venir » annonce le nouveau boss. L’homme a déjà le sens des responsabilités.