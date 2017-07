Microsoft espère bien continuer à profiter du phénomène Minecraft le plus longtemps possible. La firme vient de déposer la marque Minecoin, une monnaie virtuelle à utiliser dans le jeu.

Depuis le rachat de Mojang par Microsoft en 2014, la firme de Redmond ne manque pas une opportunité pour exploiter le filon Minecraft. Le jeu devenu phénomène avant même sa sortie jouit d’une popularité qui ne fléchit pas, en particulier auprès des plus jeunes. Il fait d’ailleurs figure d’exception sur un marché où, hormis les jeux Nintendo, Blizzard et GTA, rares sont ceux qui arrivent à faire survivre leur communauté plus de quelques mois.

En plus de projets annexes, comme Minecraft : Education Edition permettant une première approche de la programmation, Minecraft devrait bientôt recevoir plusieurs mises à jour importantes.

Minecoin : un nouveau moyen de paiement virtuel

Depuis le printemps, Minecraft intègre un Market Place où les joueurs peuvent payer du contenu supplémentaire créé par des indépendants. On y paye jusqu’à présent avec une monnaie virtuelle, comme c’est souvent le cas avec les jeux vidéo, qui permet de cacher le prix en euros.

Microsoft veut visiblement étendre les possibilités de cette monnaie virtuelle puisque la firme a récemment déposé la marque « Minecoin ». L’enregistrement de la marque date du 13 juillet 2017, soit bien après le lancement du Market Place et sa monnaie virtuelle.

Dans le dépôt de la marque, l’entreprise décrit le Minecoin comme une « Monnaie virtuelle pour un usage avec une communauté sur internet et un jeu vidéo » qui laisse peu de place au doute concernant ses intentions.