Le lancement de Splatoon 2 coïncide logiquement avec la mise à disposition de l'application iOS et Android permettant de discuter à l'oral

Le lancement de Splatoon 2, très orienté multijoueur, se devait logiquement d’être soutenu par la possibilité de télécharger l’application compagnon Nintendo Switch Online, palliant une fonctionnalité absente de la console : l’opportunité de discuter vocalement avec ses amis durant une session en ligne. Attendue pour le 21 juillet (date de sortie de Splatoon 2), elle est finalement d’ores et déjà disponible sur iOS et Android (mais en maintenance à l’heure où ces lignes sont écrites).

Le chat en vocal via une appli

Mais, du coup, elle sert à quoi concrétement cette application ? Tout simplement à proposer un hub pour les fonctionnalités en ligne de la Nintendo Switch. Avec elle, on peut donc inviter ses amis à jouer via les réseaux sociaux (ils devraient recevoir une notification sur leur smartphone pour être informés) et, plus important encore, discuter avec eux de vive voix. Sur ce point, Nintendo indique que l’on pourra le faire « avec tous les joueurs du groupe, ou seulement avec les membres de son équipe », selon les cas.

Nintendo Switch Online sera par ailleurs compatible avec d’autres services, dans le sillage de SplatNet 2, le compagnon de Splatoon 2 informant sur les statistiques, le pourcentage de complétion ou encore les classements en ligne.

Dans le description de l’appli, le constructeur nippon précise enfin que son utilisation sera logiquement gratuite jusqu’à la mise en place de l’abonnement payant pour jouer en multi (prévue en 2018). Il faut également se prévaloir d’un compte Nintendo pour utilisateur de plus de 13 ans afin de pouvoir en profiter comme il se doit.