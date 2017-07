Sans surprise, Microsoft emmènera la Xbox One X dans ses bagages pour se rendre au salon du jeu vidéo qui se tient à Cologne du 22 au 26 août.

Après un gros E3 2017 matérialisé par l’annonce en grande pompe de la Xbox One X, Microsoft entend enchaîner avec une Gamescom tout aussi copieuse.

Le salon allemand de Cologne, qui sera inauguré par Angela Merkel et se déroulera du 22 au 26 août prochains, sera l’occasion pour le commun des mortels d’essayer la console surpuissante et promettant de la vraie 4K.

Le géant américain prévoit un line-up de 27 jeux pour Xbox et Windows 10, y compris Forza Motorsport 7 et Age of Empires Definitive Edition (Sea of Thieves est également cité mais on s’en passe…).

La Xbox One X, future star du salon ?

Il devrait donc y avoir du monde sur le stand de Microsoft installé dans le Hall 8 du Koelnmesse. Les joueurs seront sans doute curieux de voir ce que la Xbox One X a réellement dans le ventre et, si vous comptez y aller, sachez que la queue risque d’être longue et l’attente interminable… Vous pourrez tout aussi bien patienter jusqu’au lancement de la console, calé pour le 7 novembre.

Bien évidemment, Microsoft organisera des shows pour mettre en avant les futurs produits de sa gamme gaming. Il y aura d’abord un live Xbox @ gamescom présenté par Graeme Boyd et Maxi Graeff (le samedi 20 août à 21h) et remplaçant l’habituelle conférence. Le lendemain, à la même heure, les 20 ans de la saga Ages of Empires seront célébrés avec un livestream permettant notamment de découvrir la version Definitive Edition du jeu de stratégie culte.

Pour terminer, Microsoft remerciera ses aficionados avec un FanFest dont les détails restent encore à préciser : il commencera en tout cas le 22 août. Vous l’aurez compris, a la volonté de mettre les petits plats dans les grands est bien là pour Microsoft.