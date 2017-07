Vidéo : Star Wars 8 : Disney dévoile des images inédites et les coulisses du film Julien Lausson - il y a 14 minutes Pop culture

Disney a publié une vidéo montrant les coulisses du tournage de Star Wars 8. L'occasion pour les fans d'apercevoir quelques images inédites du long-métrage, qui doit sortir en fin d'année.

Il y a maintenant moins de 150 jours qui nous séparent de la sortie au cinéma de Star Wars, Épisode VIII : Les Derniers Jedi. Et cela fait désormais un peu plus de trois mois que la première bande-annonce du prochain long-métrage de la plus célèbre saga cinématographique a été présentée au public. Il était donc grand temps pour Disney de lâcher quelques images inédites.

Pas dans un nouveau trailer — malheureusement, direz-vous sans doute : il faudra faire preuve d’un peu de patience avant d’en voir un autre — mais dans une vidéo montrant les coulisses du tournage. L’occasion de voir l’envers du décor, le casting et l’équipe technique, l’ampleur des plateaux et, surtout, quelques indices sur les futurs plans qui apparaîtront dans les salles obscures à partir du 13 décembre.

Vous verrez notamment quelques séquences montrant Ahch-To, une planète dotée de vastes océans sur laquelle l’intrigue a été laissée en suspens à la fin de l’Épisode VII. C’est au large de l’Irlande, sur l’île de Skellig Michael, que ces images ont été prises. Vous aurez aussi un aperçu des nouveaux personnages qui arriveront avec Les Derniers Jedi ainsi que de quelques créatures que l’on n’avait jamais vus jusqu’alors.

Réalisé par le cinéaste américain Rian Johnson, à qui l’on doit notamment Looper, ce film est déjà le troisième que Disney va lancer au cinéma depuis que le géant du divertissement a racheté Lucasfilm pour un peu plus de 4 milliards de dollars en 2012. Ainsi, avant l’Épisode VIII, il y a eu un premier long-métrage sorti en 2015, Le Réveil de la Force, et un film dérivé projeté en 2016, Rogue One.

Pour les fans, Les Derniers Jedi occupera sans doute une place à part dans leur cœur dans la mesure où l’actrice Carrie Fisher, qui a prêté ses traits à Leia Organa depuis 1977, est décédée l’an dernier. Ce sera donc la dernière fois qu’on la retrouvera à l’écran. Toutefois, elle ne sera pas en images de synthèse, à l’image de ce que l’on a pu voir avec Rogue One, dans la mesure où toutes ses scènes avaient déjà été tournées.