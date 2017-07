Cette semaine nous avons découvert quelques petits jeux fraîchement sortis de derrière les fagots.

Antihero – PC

Développé par Tim Conkling, Antihero est un jeu de stratégie multijoueur reprenant les mécaniques du jeu de plateau. Prenant place dans un univers victorien, les joueurs utilisent la furtivité, la ruse et l’assassinat afin de devenir la guilde des voleurs la plus puissante de la ville. Nous avons hâte de mettre les mains sur ce petit bijou et de découvrir plus en détails les diverses sournoiseries à faire vivre à nos adversaires.

Antihero est disponible à 13,49 € sur Steam et Gog

Fantasy Life – Nintendo 3DS

La fraîcheur de l’été nous inspire des idées d’aventures dans les contrées de Rêveria, à l’affût de monstres, bestioles et bandits et des multiples richesses cachées. Fantasy Life nous propose de forger notre héros au gré de ses carrières professionnelles : paladin, cuisinier, mineur, alchimiste, joailler… Chaque métier a ses quêtes et permet d’avancer un peu plus vers la résolution des mystères de Rêveria.

Fantasy Life est disponible à 30,90 € sur Nintendo 3DS

Serial Cleaner – PC, PS4

N’avez-vous jamais été intrigué par ce curieux métier de nettoyeur dans certains thriller ou film de mafia ? Les développeurs de iFun4all se sont penchés sur la question et ont créé Serial Cleaner, un jeu d’infiltration en 2D dans lequel on incarne un fameux effaceur de scènes de crime. Avec une esthétique digne des années 70, on croirait se plonger dans un Tarantino avec un zeste d’humour à la Fargo.

Serial Cleaner est disponible sur PC et PS4 à 14,99 €