Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Jack et le Haricot Magique qui est à l'honneur.

Vous êtes Jack, pauvre et affamé, grimpant le long du haricot. À son sommet, le château de l’ogre et ses précieux sacs d’or.

Chaque joueur dispose de trois cartes numérotées, piochées au hasard parmi sept. Tout le monde commence par choisir simultanément une de ses cartes. Ce choix est important, puisqu’il détermine l’ordre du tour : la plus petite valeur joue en premier, et ainsi de suite.

À son tour, on lance un à trois dés, en fonction de la carte jouée. Dans tous les cas, il faut les empiler au centre la table pour former la tige du haricot. Mais on applique aussi l’effet de chaque dé : poser un jeton trésor sur le haricot, réveiller le géant, lancer un dé supplémentaire, etc.

Le haricot grandissant, l’équilibre devient instable et le risque de tout faire tomber augmente. Quand cela arrive, le tour du joueur maladroit prend fin. Les autres reçoivent alors un sac d’or pour chacun de leurs pions dans le haricot. À l’inverse, si un joueur parvient à poser le château au sommet, il récupère l’or et les autres repartent bredouille.

Élément important du jeu, très apprécié des enfants (mais pas seulement) : une fois par partie, chaque joueur peut essayer d’abattre la tige du haricot à l’aide d’une grosse hache bien épaisse.

Au bout de sept tours, quand toutes les cartes ont été jouées, le gagnant est le joueur accumulant le plus d’or.

À cela s’ajoute une variante experte, donnant un peu plus de saveur au jeu pour les adultes et les enfants expérimentés. Chaque carte se voit adjoindre un pouvoir particulier : passer son tour sans lancer les dés, voler un sac d’or à un joueur, etc. Nous vous la recommandons.

Comme les autres titres de la gamme Contes et Jeux, Jack et le Haricot Magique est un vrai jeu familial. C’est avant tout un beau jeu, malin et original, destiné aux enfants. Mais les parents s’amusent aussi et ne s’ennuient pas, comme cela arrive malheureusement souvent avec les jeux pour enfants.

Il fonctionne même tout aussi bien uniquement entre adultes. On taquine alors les autres, on les provoque, on se moque (gentiment) d’eux quand le haricot s’effondre, etc.

Un zeste d’adresse, une pincée de prise de risque, un soupçon de stratégie, voici ce que vous propose cette jolie boîte.

Évidemment, de par le hasard des dés et la répartition inégale des sacs d’or, Jack et le Haricot Magique est un jeu léger, destiné à passer un bon moment entre amis ou en famille. Adeptes de stratégie, passez donc votre tour.

Jack et le Haricot Magique est un jeu amusant et malin, servi par un très joli matériel. Sa boite en forme de livre est du plus bel effet dans une bibliothèque, surtout si elle est complétée par d’autres jeux de la collection. T

ous ont en commun ce format particulier, des illustrations léchées et un thème issu d’un conte populaire. Nous vous conseillons particulièrement Les Trois Petits Cochons ou Le Petit Chaperon Rouge pour les plus petits. Ainsi que Le Lièvre et la Tortue ou La Cigale et la Fourmi pour les plus grands, nos préférés de la série.

Jack et le Haricot Magique est un jeu de Frédéric Morard

Illustré par Naïade et Piérô

Édité par Purple Brain

Pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 19,90 € chez Philibert