En marge des évènements américains et japonais, Niantic organise des évènements Pokémon Go Safari Zone un peu partout en Europe. Des activités spéciales, des Pokémon rares et des affrontements en collaboration sont au programme.

Alors que Pokémon Go fait son grand retour à l’occasion des vacances scolaires et des beaux jours, son développeur, Niantic, et la Pokémon Company en profitent pour organiser de nombreux évènements autour du jeu un peu partout dans le monde. Outre le Pokémon Go Fest prévu à Chicago le 22 juillet, des évènements Pokémon Go Safari Zone sont également au programme en Europe.

Ces évènements se dérouleront dans 7 villes différentes : Copenhague et Prague le 5 août, Stockholm et Amsterdam le 12 août et Oberhausen, Paris et Barcelone le 16 septembre prochain.

Il faudra se rendre dans les centres commerciaux du groupe Unibail-Rodamco pour participer aux activités Safari Zone, soit, à Paris, celui des Quatre Temps, situé sur l’esplanade de La Défense — les détails et les lieux concernés sont consultables sur le site de l’initiative.

Sept villes d’Europe et des Pokémon rares

Les joueurs européens pourront à cette occasion attraper des Pokémons rares venant de certaines zones de Kanto et Johto qui n’ont jamais été vus en Europe, le visuel donnant quelques indices sur certaines créatures concernées. Ils pourront aussi décrocher des récompenses spéciales et également affronter, en collaboration avec d’autres joueurs, des boss de raids assez puissants.

Outre ces activités, les joueurs du vieux continent pourront également participer à leur manière au Pokémon Go Fest de Chicago le 22 juillet. En effet, trois phases de Challenge Window, permettant aux joueurs sur place de travailler ensemble à la capture de certains types de monstres afin de récolter des récompenses particulières, auront lieu.

Les joueurs non présents sur place pourront malgré tout essayer de capturer un maximum de Pokémon pendant cette période, car s’ils en attrapent suffisamment — aucun chiffre exact n’étant pour l’instant connu —, ils débloqueront un challenge mystère à relever pour débloquer un bonus mondial encore secret. Faut-il y voir l’arrivée du premier Pokémon légendaire, particulièrement attendu ?

De quoi occuper les dresseurs français et européens tout l’été, en espérant qu’un Pokémon Go Fest débarque un jour en Europe. Les japonais, quant à eux, auront le droit au Pikachu Outbreak du 9 au 15 août, où devrait se dérouler une expérience particulière pour les joueurs.

Plus de détails sur les Pokémon capturables dans ces évènements Safari Zone devraient être communiqués petit à petit avant les dates de ces animations spéciales, qui visent clairement à entretenir (voire à relancer) l’intérêt autour du titre, qui a fêté son premier anniversaire début juillet.