Netflix vient d'annoncer l'adaptation de The Umbrella Academy, une série super-héroïque originale, noire et barrée, créée par Gerard Way et Gabriel Bá. Le projet devrait voir le jour d'ici 2018 et s'annonce déjà comme l'un des séries les plus réjouissantes du service de streaming.

Malgré l’annulation de certaines séries — The Get Down et Sense 8, notamment — Netflix est constamment à la recherche de nouveaux projets à développer afin d’attirer un public toujours plus large.

C’est dans cette logique que le service de streaming vient de commander une première saison de l’adaptation du comic-book The Umbrella Academy, une série des plus originales.

Une famille de super-héros dysfonctionnelle

Publié par Dark Horse — éditeur, entre autres, de Hellboy —, le titre raconte l’histoire d’une famille super-héroïque totalement dysfonctionnelle. On y trouve Spaceboy, un un homme au corps de gorille, Kraken, un tueur capable de retenir sa respiration à l’infini, Rumeur, une jeune femme capable de réaliser des évènements uniquement par la parole, Séance, un télékinésie, N°5, un voyageur temporel bloqué physiquement à l’âge de 10 ans, et enfin Vanya, sans réel pouvoir si ce n’est sa passion pour la musique et le violon.

Ces héros ont pour point commun d’être nés au même moment, tout comme 38 autres enfants « surdoués », et d’avoir été réunis par Sir Reginald Haragreeves, un scientifique de talent qui cache en réalité un extraterrestre. Rassemblés des années après une brouille familiale, ils vont devoir enquêter sur la mystérieuse mort de leur « père » et reformer la Umbrella Academy.

10 épisodes pour 2018

Sorte de version moderne, barrée et ultra-stylisée des X-Men, cette série est la création de Gerard Way, leader du groupe My Chemical Romance, et Gabriel Bá, dessinateur brésilien et auteur de Daytripper. Récompensée d’un Eisner Awards — les Oscars de la bande dessinée américaine —, la série ne compte pour l’instant que deux tomes, le dernier étant sorti en 2009. Mais le duo créatif a été occupé par nombreux autres projets depuis et a annoncé maintes et maintes fois travailler sur la suite, prévue pour 2018.

L’adaptation de cette excellente série, mélangeant des styles à la fois mainstream et indépendants, est en développement depuis près de deux ans. Netflix récupère donc un projet déjà bien avancé, et vient d’en commander 10 épisodes pour 2018. C’est la première production d’Universal Cable Productions, filiale de NBC, à débarquer sur Netflix.

Steve Blackman (Fargo, Legion) sera showrunner, tandis que Bluegrass Television, Mike Richardson et Keith Goldberg seront producteurs exécutifs, tout comme Gerard Way qui gardera un œil sur sa création. Aucun réalisateur n’a été annoncé, mais le pilote sera écrit par Jeremy Slater (Les 4 Fantastiques, Death Note).

Un style visuel unique

Il sera vraiment intéressant de voir quelle direction artistique est choisie pour mettre en scène cette adaptation, tant le travail de Gabriel Bá est essentiel dans l’identité du titre, autant que l’écriture originale de Gerard Way.

Netflix semble bien conscient de la particularité de la série, si l’on en croit les propos de sa vice-présidente des contenus originaux, Cindy Holland : « Ce qui nous a attiré vers Umbrella Academy, c’est qu’elle est totalement unique, visuelle et stylisée. […] Cette série embrassera le ton singulier des romans graphiques — sombres mais humoristiques, surnaturels mais attachés à la réalité. »

Si on peut le voir comme un énième projet d’adaptation de comic-book — entre les Runaways de Hulu, le retour prochain des Watchmen sur HBO ou encore la future Scalped de WGN America — celui-ci pourrait bien être le plus intéressant et, potentiellement, le plus attachant, tant l’histoire qu’il adapte s’est montrée marquante sur papier. Le temps que la série arrive, en 2018, on ne peut que vous conseiller de vous procurer les deux premiers tomes de The Umbrella Academy, disponibles chez Delcourt.