Vidéo : Plongez en VR au cœur de la bataille de Dunkerque filmée par Christopher Nolan Antoine Boudet - à l'instant Pop culture

Dunkerque, le nouveau film de Christopher Nolan, s'offre un joli outil promotionnel avec une expérience VR disponible sur les plateformes les plus répandues.

La création de petites expériences de réalité virtuelle dans le cadre de la promotion d’un long métrage semble devenir une véritable coutume. Alien : Covenant avait eu le droit à son segment lors de sa sortie, quand Intel s’était associé avec Sony Pictures pour faire « entrer dans le monde de Spider-Man Homecoming » les spectateurs et les fans dans un petit jeu disponible gratuitement sur PlayStation VR, HTC Vive et Oculus Rift.

Aujourd’hui, c’est avec Warner Bros. et Practical Magic que l’entreprise américaine s’associe pour offrir une immersion dans la bataille de Dunkerque.

Le film réalisé par Christopher Nolan se paye donc un outil promotionnel de luxe avec cette expérience VR de quelques petites minutes.

Celle-ci vous permet de découvrir trois perspectives différentes de la bataille — tout comme le film devrait le proposer dès le 19 juillet —, à savoir sur terre, dans la mer et dans les cieux. Disponible sur le site dédié, tout comme Youtube et Facebook et compatible avec toutes les autres plateformes VR, ce court-métrage à 360° permet de découvrir l’ambiance pesante et inquiétante qui devrait porter la narration du film.

Une optimisation poussée

Dans son communiqué de presse, Intel vante la particularité de la production de cette petite expérience VR. En effet, normalement optimisée pour de la HD standard et du 4K, la post-production de ce projet en particulier a été réalisée avec une résolution presque 40 fois supérieur à la normal.

Les équipes de Practical Magic, une boite spécialisée dans la réalité virtuelle, ont ainsi réalisé ce court-métrage promo avec des stations de travail Dell Précision, tournant avec des processeurs Intel Xeon. Des serveurs Dell M1000E basés sur les mêmes CPU ont également permis de réaliser le montage en temps réel, avec une faible latence.

Le résultat est efficace, clairement bien plus beau sur HTC ou Oculus que sur mobile, et permet surtout d’imaginer ce que pourrait donner le film de Christopher Nolan en étant totalement immergés en lieu et place des personnages principaux, incarnés par de nombreux acteurs réputés comme Tom Hardy, Cillian Murphy, Fionn Whitehead ou encore Mark Rylance.