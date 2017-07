Alors que les fans de la première heure espèrent toujours un Half-Life 3, Valve s'amuse à déployer un patch pour l'opus original. Les nerfs à vif.

Dix-neuf ans plus tard, Half-Life continue de faire parler de lui. Et pas forcément de la manière dont les fans l’attendent, sinon l’espèrent. Ces derniers nourissent toujours l’espoir d’un troisième épisode officialisé dans les mois ou années à venir. L’espoir fait vivre comme dirait l’autre mais il ne masque jamais les frustrations. Surtout quand on voit que Valve prend toujours soin de patcher Half-Life premier du nom, sorti en 1998, soit il y a déjà un long moment…

Un patch pour les 19 ans

En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, Valve a déployé un nouveau patch pour Half-Life, via sa plateforme chérie Steam. Le changelog renseignant sur son champ d’action laisse apparaître des corrections appliqués à des bugs que, peut-être, vous n’avez jamais rencontrés. Quoi qu’il en soit, ils ont été signalés par la communauté et, dans sa note, Valve n’oublie pas de remercier les joueurs ayant mis le doigt sur ces problèmes mineurs. À noter d’ailleurs que la majorité des soucis rectifiés est liée au modding et à certains plantages qui vont avec (exemple : le chargement d’un fichier BSP spécifique).

Bien évidemment, cette mise à jour inattendue ne manquera pas de faire rêver les amoureux de Gordon Freeman. Sans doute que les plus optimistes y verront une sorte de teasing savamment orchestré nous conduisant vers Half-Life 3 ou autre message secret dans le code. Inutile de trop y croire…