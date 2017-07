La PlayStation 4 Pro, connue pour son look disgracieux va pouvoir se fondre dans les intérieurs un peu plus raffinés à la faveur d'une robe blanche.

Si la PlayStation 4 standard et sa variante Slim ont été déclinées à toutes les sauces ou presque (du noir, du blanc, du doré, du argenté…), la PS4 Pro se veut très sage sur le sujet de l’exotisme. Orienté vers un public plus high tech donc moins intéressé par des appareils colorés, la console s’y prête moins. Mais toujours est-il qu’elle n’est pas très belle dans sa robe noire et que certaines personnes aimeraient bien acheter un objet plus élégant (comme la Xbox One S… blanche), ce que permet très souvent le colori blanc.

La PS4 Pro un peu plus belle

Alleluia, Sony Interactive Entertainment a levé le voile sur une PlayStation 4 Pro Glacier White. Cette dernière, équipée d’un disque dur d’un To, prendra place dans un bundle comprenant une DualShock 4 idoine et la version Deluxe de Destiny 2 (avec son Expansion Pass), FPS dont la bêta multijoueur débutera la semaine prochaine. Cette PS4 Pro blanche est attendue pour le 6 septembre.

En blanc, il faut bien avouer que la PS4 Pro est un chouïa plus jolie même si son design aux courbes disgracieuses ne change pas d’un iota. Il reste maintenant à espérer que Sony sorte un pack nu pour ceux qui ne seraient pas intéressés par Destiny 2. Et juste parce qu’avoir le choix est toujours bon à prendre, surtout quand on investit 400 € dans une console censée fièrement trôner dans notre salon. Autant qu’elle soit le plus belle possible. Ou le moins moche dans le cas de la PlayStation 4 Pro.