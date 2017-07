Vidéo : En attendant les spin-offs Game of Thrones, un fan crée un prequel animé sur les Targaryen Antoine Boudet - à l'instant Pop culture

Game of Thrones s'apprête à débuter sa septième et avant-dernière saison sur HBO ce 16 juillet. Mais si quatre spin-offs ont déjà été annoncés, un fan n'aura pas attendu de plus amples informations pour créer un court-métrage d'animation en guise de prequel à la série.

Alors que la septième et avant-dernière saison de Game of Thrones s’apprête à débarquer sur HBO le 16 juillet prochain — et le lendemain sur OCS et Molotov —, l’univers de George R.R. Martin n’est, lui, pas près de quitter la grille des programmes de la chaîne câblée.

En effet, quatre spin-offs différents ont été annoncés en mai dernier, avec l’implication de David Benioff et D. B. Weiss, créateurs de l’adaptation TV de A Song of Ice and Fire. Très peu d’informations ont pour l’instant filtré sur les intrigues de ces nouveaux shows, mais les fans s’impatientent.

L’un en particulier, Patrick McCarthy, réalisateur indépendant et passionné, a réalisé un petit prequel animé d’une vingtaine de minutes, pour donner des idées aux showrunners des futures séries dérivées.

La chute de Valyria

Intitulé The Doom of Valeria, ce court-métrage d’animation raconte l’une des histoires les plus mystérieuses du monde d’Essos, à savoir la chute du Valyrian Freehold, la dynastie vieille de près de 5 000 ans qui régnait sur les terres de l’est avant la conquête de Westeros par Aegon, ancêtre de Daenerys Targaryen. Les spectateurs du show d’HBO n’ont peut-être pas entendu parler de cette histoire, qui enclenché le Siècle du Sang, décrite dans The World of Ice and Fire.

En s’appuyant sur cette mythologie, les 20 minutes du court-métrage se focalisent alors sur le futur mariage de deux Targaryen, Gaemon et sa soeur Daenys, première union incestueuse qui soulève a controverse.

Si l’animation n’est guère impressionnante, avec un aspect assez amateur, un trait très fin et des couleurs assez limitées, l’ambiance de la série et des livres est respectée dans cette œuvre a nécessité 2 ans de travail à son auteur et qui permet d’approfondir l’univers imaginé par George R.R. Martin.